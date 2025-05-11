白冰冰爆氣！母親節出國遇行李延誤 兩次都是「這家航空」出事

〔記者侯家瑜／台北報導〕資深藝人白冰冰近日在母親節前夕出國旅遊，卻因行李運送再度出包，罕見在社群平台動怒發文，直指兩次行李遺失都發生在國泰航空，讓她無奈表示：「可以去買樂透了！」

白冰冰透露，第一次出事是在前往斯里蘭卡旅途中，在香港轉機時被告知全團16人的行李未隨機前來，經過強力反應後，才在香港機場找回行李，但因此導致整架班機延誤45分鐘。

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白冰冰在母親節動怒。（翻攝自臉書）

沒想到第二次同樣搭乘國泰、從香港轉機，到達目的地時，全團行李都順利抵達，唯獨她與助理一同托運、掛在她名下的行李卻「又」不見蹤影。「助理的行李來了，我的據說又留在香港了！」她語氣無奈寫下心聲。

雖然航空公司提供了一些零用金補貼，但白冰冰仍表示相當不便，因為她完全沒有換洗衣物，也沒有內衣褲、卸妝用品與護膚品，只能獨自坐在飯店浴缸前發愁，「幸好常備藥品有帶在身上！」她感嘆寫道。

對於兩度遭遇行李遺失，她激動表示：「兩次都是國泰航空！」白冰冰呼籲航空公司應該更加用心：「歷史悠久的航空公司，能再用心一點嗎？到底問題出在哪裡？」她也自嘲這樣的經歷已經「可以去買樂透」，苦中作樂地度過今年的母親節。白冰冰近期才剛舉辦完演唱會，並帶粉絲一起出遊，原本開心出國放鬆，卻又遇上「行李魔咒」，讓粉絲十分心疼。

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