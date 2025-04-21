（獨家）白冰冰提前離席賴慧如婚禮遭誤會 喊冤：我三餐都沒吃

白冰冰現在正在印尼民丹島跟鐵粉們旅遊。（白冰冰提供）

〔記者胡如虹、侯家瑜／台北報導〕白冰冰昨晚剛結束「新加坡佳樂之夜金曲演唱會」，她的100位鐵粉特別買最貴的票，專程搭飛機去新加坡支持，現在正在印尼民丹島跟鐵粉們旅遊。稍早她接受本報訪問，無奈表示才剛度過一個感動的夜晚，沒想到今天就有空穴來風的傳言，讓她備感錯愕。

談到昨晚的演唱會，白冰冰感動說：「有從墾丁、宜蘭、花蓮和台北來的粉絲，千里迢迢飛到新加坡，只為了來看我演唱，大家還買了最好的票，一張要價5000元台幣，她們還大聲對我喊『冰冰姐，我愛妳』，我總覺得自己何德何能。」

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白冰冰心情受到傳聞的影響，出面喊冤。（白冰冰提供）

雖說目前正帶著粉絲們旅遊很愉快，但白冰冰心情仍受到傳聞的影響，今有報導稱她日前出席賴慧如婚禮時，因不滿座位安排、一口未吃便離席，她澄清當天除了參加婚禮，還有三場活動接連進行，「前兩場各有其意義，第三場是曉冰（助理）哥哥的新居入厝，那是怎麼樣都不能不去的場子。」

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白冰冰苦笑說：「大家說我一口沒吃，其實我那天整整三餐都沒吃，趕到最後一場時，現場早就在收桌了，我們包了紅包，人家還客氣得不收，後來才跟曉冰去林口吃燒肉補吃晚餐。」至於外界質疑她拍完照就走人，白冰冰也無奈澄清，是當時看到儀式告一段落，以為可以先離席才會先行離開。

白冰冰也說與胡瓜在現場互動時，一切都很自然，「我看到胡瓜，就提起之前邀他上節目的事情，是我主動去寒暄，他也沒拒絕，就剛好旁邊攝影機拍下我們講話的畫面，這些都很自然，哪裡有什麼拉誰拍照？」

白冰冰坦言現在沒空理各種傳言。（白冰冰提供）

而帶著粉絲出來旅遊的白冰冰，坦言現在沒空理這些新聞，只是覺得記者想像力也太豐富，最後也語帶輕鬆表示，早已習慣各種傳言，「值不值得生氣？我早就看開了，但我還是希望大家報導要有根據，別傷害我也傷害別人。」

白冰冰感嘆覺得自己對人很大方，尤其是對粉絲更是全心全意，沒想到在這樣喜氣的場合，卻被誤會成小氣，心情有些複雜。

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