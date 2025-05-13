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大谷翔平前翻譯入獄前再奢侈一把 生活超舒適

球星大谷翔平（右）的前隨身翻譯水原一平盜用大谷翔平1700萬美元。（法新社）球星大谷翔平（右）的前隨身翻譯水原一平盜用大谷翔平1700萬美元。（法新社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕知名美職棒球星大谷翔平前翻譯水原一平因私自盜用大谷翔平約1700萬美元（約新台幣5.1億元）償還自身地下運彩賭債，今年2月遭判有罪，原定3月24日發監，不料律師團竟2度為他爭取到延後。入獄日期一拖再拖的水原一平非但沒有反省自己的過錯，反而帶著妻子過起奢華小日子。

水原一平再度露面時明顯胖了一圈。（法新社）水原一平再度露面時明顯胖了一圈。（法新社）

水原一平律師團為他爭取到2度延後，原本今（12）日該入獄的他，又爽爽被延後到6月16日，且未對外界公開理由，這種情形在美國司法圈是非常罕見的例子。

日媒也爆料從去年3月水原一平罪刑遭揭發後，他與妻子就搬離月租新台幣20萬
元的加州橘郡豪宅，住到洛杉磯郊外，媒體目擊他搬家時，水原一平還對檢調表示自己曾與妻子同住。自今年3月法院裁准水原一平延後發監，妻子便人間蒸發，水原一平露面時也明顯變胖。

水原一平（右）與妻子目前在洛杉磯的住所。（翻攝自X）水原一平（右）與妻子目前在洛杉磯的住所。（翻攝自X）

目前水原一平的住所月租費用約新台幣7.3萬元，具備游泳池、健身房等設備，且媒體目睹水原一平駕駛的車輛為白色特斯拉，生活過得非常愜意舒適，彷彿完全忘記自己還要還大谷翔平錢。

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