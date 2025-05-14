閃兵玩過頭！藝人偽造病歷「最重刑責曝光」役政司揭真實代價

〔記者邱奕欽／台北報導〕藝人閃兵風暴愈演愈烈，繼王大陸爆出砸百萬找「閃兵集團」偽造病歷逃避兵役後，檢方今（14日）再拘提涉嫌規避兵役義務的陳零九、陳大天等11名演藝人員。對此，役政司稍早表示，根據現行法律規定，超過36歲就已經完全除役，若是「偽造病歷」則相對更為嚴重，最重刑期也一併曝光。

藝人閃兵連環爆，李銓（左起）、陳大天、陳零九、威廉、大根涉嫌規避兵役遭拘提。（本報組合資料照）

王大陸今年2月爆出為了規避兵役，花了上百萬找來「閃兵集團」，假裝有心臟問題騙過醫師開取證明。如今，檢警再追查逃兵案，發現還有多名藝人涉案，包含選秀節目《模范棒棒堂》推出的二軍男團「超克7」成員李銓、「小蝦」陳大天、大根、阿虎、威廉、陳信維、小熊、陳零九、黃博石等人。

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針對規避兵役者，役政司則表示最重可處5年以下有期徒刑，但實務上大多判緩刑或易科罰金；然而，比較嚴重的「偽造病歷」則通常會被判4、5個月有期徒刑；當中僅有「1種原因」不需補當兵，那就是年屆36歲等同完全除役，因此37歲陳大天、38歲陳零九、39歲威廉僅需繳完罰金、服完刑期。

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