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坎城影展禁裸令開跑！中國女星穿透膚裝亮相慘遭驅趕

中國女星趙櫻子疑似違反坎城影展的禁裸令，遭工作人員驅趕。（翻攝自微博）中國女星趙櫻子疑似違反坎城影展的禁裸令，遭工作人員驅趕。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第78屆坎城影展於台灣時間今（14）日凌晨正式揭幕，特別的是，本屆開始實施「禁裸令」，禁止出席影展的明星身穿裸露走紅毯。過程中一度發生插曲，中國女星趙櫻子疑因穿透膚裝走紅毯遭驅趕，引發中網高度關注。

趙櫻子身穿一襲珠光透膚裝，搭配綠寶石耳環及頭紗，相當引人注目。（翻攝自微博）趙櫻子身穿一襲珠光透膚裝，搭配綠寶石耳環及頭紗，相當引人注目。（翻攝自微博）

中國女星趙櫻子於本屆坎城影展身穿一襲珠光透膚裝，搭配綠寶石耳環及頭紗，相當引人注目，不過中網瘋傳影片可見，趙櫻子在紅毯上停留過久，接著疑似遭現場工作人員驅離，不少網友猜測，應該是她的禮服過於裸露，恐觸犯了禁裸令。

趙櫻子在影展開始前，發文表示自己原先準備好的紅色禮服，不慎被咖啡潑灑弄髒。（翻攝自微博）趙櫻子在影展開始前，發文表示自己原先準備好的紅色禮服，不慎被咖啡潑灑弄髒。（翻攝自微博）

至於趙櫻子為何選擇觸犯規定，有眼尖網友翻出她在出席坎城影展的當天早晨（台灣時間13日），發文表示自己原先準備好的紅色禮服，不慎被咖啡潑灑弄髒，應該是因為臨時找不到衣服，才會換成透膚裝登場。

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