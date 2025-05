張雅琴遭嗆「該被教育」發聲了！挺身捍衛立場回擊陳沂

張雅琴(左)親上火線回應陳沂。(組合照,翻攝自臉書)

〔記者邱奕欽/台北報導〕資深媒體人張雅琴近日遠赴美國,出席女兒哥倫比亞大學研究所的畢業典禮,開心分享重返校園的點滴。不過話鋒一轉,張雅琴提及網紅陳沂針對她「該被教育」的發言,表示雖然過去未曾與陳沂或徐閉認識,但仍希望透過此機會傳遞尊重與教育的重要性,同時也表態自己的立場。

張雅琴直言,自己從小接受的教育就是「不評論他人外表、胖瘦、宗教或收入」,並將這樣的價值觀傳承給下一代,她強調「外表會老去,腦中的智慧才是真正的財產。」針對陳沂提到要「為了教育雅琴姐」的言論,她大氣以13字表示「我收到了,我的回應是謝謝指教。」

請繼續往下閱讀...

不過,張雅琴仍不諱言以英文表達立場「But I really don’t like the idea of saying somebody “she big”No matter what the reasons are.(我真的不喜歡說別人『她好大』這樣的說法,無論是什麼理由。)」最後,她強調比起網路口水戰,更關心的是在全球貿易與關稅衝擊之下,台灣應如何鞏固國際社會的角色。

