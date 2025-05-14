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娛樂 最新消息

張雅琴遭嗆「該被教育」發聲了！挺身捍衛立場回擊陳沂

張雅琴（左）親上火線回應陳沂。（組合照，翻攝自臉書）張雅琴（左）親上火線回應陳沂。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人張雅琴近日遠赴美國，出席女兒哥倫比亞大學研究所的畢業典禮，開心分享重返校園的點滴。不過話鋒一轉，張雅琴提及網紅陳沂針對她「該被教育」的發言，表示雖然過去未曾與陳沂或徐閉認識，但仍希望透過此機會傳遞尊重與教育的重要性，同時也表態自己的立場。

張雅琴直言，自己從小接受的教育就是「不評論他人外表、胖瘦、宗教或收入」，並將這樣的價值觀傳承給下一代，她強調「外表會老去，腦中的智慧才是真正的財產。」針對陳沂提到要「為了教育雅琴姐」的言論，她大氣以13字表示「我收到了，我的回應是謝謝指教。」

不過，張雅琴仍不諱言以英文表達立場「But I really don’t like the idea of saying somebody “she big”No matter what the reasons are.（我真的不喜歡說別人『她好大』這樣的說法，無論是什麼理由。）」最後，她強調比起網路口水戰，更關心的是在全球貿易與關稅衝擊之下，台灣應如何鞏固國際社會的角色。

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