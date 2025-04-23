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老司機看過來！日本AV影音APP無預警下架 達人分享還有一招

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕成人電子商務網站「FANZA」營運商21日發布緊急通知，宣布旗下App「DMM動画」將從蘋果App Store下架，消息一出，讓不少老司機們崩潰。對此，台灣AV達人一劍浣春秋表示，它只是不提供下載，其他功能仍可以照常使用，並分享其他看片招數！

「DMM動畫Player」將在APP Store停止提供下載。（翻攝自官網）「DMM動畫Player」將在APP Store停止提供下載。（翻攝自官網）

成人電子商務網站「FANZA」21日發聲明表示，因為諸多因素，即將停止「DMM動畫Player」在APP Store的下載，已經安裝的朋友仍然可以在原有的裝置使用，但如果解除安裝的話將會無法再下載APP，敬請注意。「FANZA」也透露，正在考慮推出新的APP，如果是沒有下載DMM動画APP的民眾，可以繼續透過網頁版欣賞片子。

「FANZA」21日發聲明宣布，將下架「DMM動畫Player」APP。（翻攝自X）「FANZA」21日發聲明宣布，將下架「DMM動畫Player」APP。（翻攝自X）

對此，一劍浣春秋坦言，該App停止下載對部分使用者來說確實會產生不便，不過他認為，比起之前R18關閉服務，這次的消息尚可接受，因為這次的變動僅是不提供下載，其他功能還是能照常使用，直言「看片還是很容易啦，打開桌機可以看、手機和平板的瀏覽器也可以欣賞。

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至於「FANZA」未來會不會有新的APP可以下載？一劍浣春秋說明，聲明寫的是「考慮」而不是「一定」，了解日本人的朋友就知道這並不是承諾，所以就佛系等待吧，有得載就載，沒得載也不用強求。

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