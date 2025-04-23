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娛樂 最新消息

律師呂秋遠爆有私生子 同行李怡貞為何沒評論？

呂秋遠（見圖）近日被爆有私生子，引發討論。（資料照、巨宸製作提供）呂秋遠（見圖）近日被爆有私生子，引發討論。（資料照、巨宸製作提供）

〔記者林南谷／台北報導〕律師呂秋遠今（23）日凌晨一過12點親上火線首發聲，透過個人臉書發文表示隱私很重要，即使被認為是公眾人物，他也不覺得自己應該要交代所有個人生活，但他認為這次個人隱私被公開，重點在於：「我認領未成年子女。」

呂秋遠被爆有私生子，原告女子主張曾在2023年與呂秋遠交往，產下一子後曾帶小孩做親子鑑定，確認呂秋遠是生父，但女子控訴呂秋遠遲遲不願辦理認領手續，將他告上法院，但最後台北地方法院駁回。

相關新聞：有私生子被公開 律師呂秋遠首發聲

根據法院判決書指出，呂秋遠強調早已認領小孩，有律師指出，雖被告同意了原告訴求，但原告還是沒有撤告，寧可讓法院判決，認為其目的是寧可敗訴也想讓判決公諸於世。

而在網路人氣很旺的另一律師李怡貞，亦發文透露很多粉絲問她怎麼沒有評論某知名律師事件，對此，她也在臉書發文統一回答，並澄清沒在怕：

1. 除了法庭上交手過，我也曾經在現實生活中的聚會場合遇過對方，對方的資歷就是確實比我深，一樣都是家事律師，但竟然在公開場合願意主動來跟我打招呼並且也給我鼓勵，觀察他一陣子我是認為他也蠻願意提攜後進的，也沒主動踩同道，見面三分情。
2. 家事案件不公開，如果去查判決就會知道相關人等都被OOO代替了，而且此事涉及未成年子女，身為家事律師，我認為第一時間要有這樣的基本法律素養，而不是見獵心喜的去踩對方，因為這種案件會留下數位足跡，小孩長大發現生父被人家說成這樣作何感想？
3. 我不知道他的婚姻狀況，也沒看到他的回應，都是新聞資訊，都直接說有私生子，如何評論？
4. 假設是有婚姻狀況，我只是假設，那麼生母也是小三，而且也是寧為玉碎 不為瓦全的堅持提告，或許是有些條件談不攏，不滿意
5. 每個人的婚姻多少都有一地雞毛，辦多家事案件了就能理解很多時候也不是表面看來的那種樣子。
6. 大家可以趁現在看看哪些律師見獵心喜的插針或是讚聲，尤其是曾受恩惠或攀附於該知名律師的背刺仔律師，踩人為樂見人品，我們都關注他/她們，把他們逼成和尚跟尼姑的程度，噢耶。
7. 不評論不代表我罵小三現在自己或許正在當小三，這邏輯哪來的？ 當小三跟撞小三還是有區別的，還是被我的美貌給誤會。
8. 去台大檢驗後才認領我覺得很頂針啦，但是或許這就是惹火生母的主要原因。
9. 這就是九
10.我畢竟不是他，這就是十。

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