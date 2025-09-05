晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江祖平認是性侵被害人 內湖分局將主動聯繫偵辦

（翻攝自臉書）（翻攝自臉書）

〔記者鄭景議／台北報導〕八點檔女星江祖平近日在社群平台爆料，直指三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，而她本人就是受害者。消息震撼演藝圈，江祖平更強調「一定要告」，並求償一千三百萬元。據了解，內湖分局已主動與江祖平聯繫，並將通知她到案製作筆錄。警方目前都還未與江聯繫上，至於是否涉及其他被害人，仍有待檢警進一步釐清。

龔益霆日前在IG回應，強調自己與江祖平曾交往10個月，過程中因爭執不斷而分分合合，最後於2025年8月31日正式分手。他並指控江祖平在Threads上的貼文是片面之詞與不實指控，已要求對方撤文，並表示願意配合司法調查。

江祖平4日深夜再度發文，語帶憤慨地說：「如果對方是無意識的情況下，某某還硬上完之後，清理乾淨～～喔～～原來情侶可以這樣喔。」最後更直言「法院見」，態度堅決。

對此，士林地檢署已於4日分案偵辦，內湖警方則表示將持續與江祖平保持聯繫，待她完成筆錄後再行釐清案情。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中