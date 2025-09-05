江祖平認是性侵被害人 內湖分局將主動聯繫偵辦

（翻攝自臉書）

〔記者鄭景議／台北報導〕八點檔女星江祖平近日在社群平台爆料，直指三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，而她本人就是受害者。消息震撼演藝圈，江祖平更強調「一定要告」，並求償一千三百萬元。據了解，內湖分局已主動與江祖平聯繫，並將通知她到案製作筆錄。警方目前都還未與江聯繫上，至於是否涉及其他被害人，仍有待檢警進一步釐清。

龔益霆日前在IG回應，強調自己與江祖平曾交往10個月，過程中因爭執不斷而分分合合，最後於2025年8月31日正式分手。他並指控江祖平在Threads上的貼文是片面之詞與不實指控，已要求對方撤文，並表示願意配合司法調查。

江祖平4日深夜再度發文，語帶憤慨地說：「如果對方是無意識的情況下，某某還硬上完之後，清理乾淨～～喔～～原來情侶可以這樣喔。」最後更直言「法院見」，態度堅決。

對此，士林地檢署已於4日分案偵辦，內湖警方則表示將持續與江祖平保持聯繫，待她完成筆錄後再行釐清案情。

