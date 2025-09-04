連環踢爆性侵男 江祖平回嗆三立聲明：繼續說謊嗎？

三立發聲明回應性侵事件，江祖平看到後不忍回嗆。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日接連在社群連環爆料，指控一位在電視台工作的男子犯下性侵，並揭露有兩位電視台的女同事被該男騷擾，影射是三立資深副總龔美富的兒子。對此，龔美富和三立電視台都發出聲明回應，其中三立指出，「公司除了透過內部管道讓受害者可以申訴外，今日也會持續與江小姐聯繫，希望能提供進一步資料，以利後續司法調查」，卻被江祖平回嗆：「要繼續說謊嗎？」

她表示從上次拍《願望》燙傷開始，只有接到龔美富的「簡單慰問」，她強調：「真的真的真的沒有人持續跟我本人聯絡，連道歉、不好意思、對不起，我都沒有聽到過喔！」反嗆三立：「要繼續說謊嗎？」

請繼續往下閱讀...

江祖平稱自己根本沒收到三立的聯繫。（翻攝自IG）

而龔美富指出自己身為三立主管，會利害迴避，公司已經啟動調查制度，「我一定配合公司制度。」他也提到自己是當事人的父親，「我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」

而三立今重申公司重視職場安全與尊嚴，絕不容許性騷擾等違法行為。「公司除了透過內部管道讓受害者可以申訴外，今日也會持續與江小姐聯繫，希望能提供進一步資料，以利後續司法調查。」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

