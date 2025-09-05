江祖平心臟藥被掉包成鎮定劑！密友怒曝龔益霆侵犯細節

江祖平直指三立資深副總龔美富的兒子龔益霆性侵，而她本人就是受害者，其密友也曝光她遭侵犯細節。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕八點檔女星江祖平近日在社群平台爆料，直指三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，而她本人就是受害者。江祖平密友更加碼爆料，龔益霆於某次聚會後尾隨進入江的住處，趁她身體虛弱時將心臟病藥換成鎮定劑，在她失去意識後進行性侵並拍攝裸照，過程中還與親友視訊。

據《CTWANT》報導，江祖平密友透露，江祖平與龔益霆自2024年10月開始交往，期間曾在社區門口親密互動被狗仔拍下，2025年6月，江祖平發現龔益霆會利用父親職權對女工作人員傳送騷擾訊息，選擇提出分手。龔益霆不願接受，持續糾纏女方，甚至在某次聚會時尾隨她回家。據江的密友所述，江祖平當晚身體不適，請求龔益霆拿來心臟病藥給她服用，卻遭對方掉包成鎮定劑，江祖平在服藥後意識模糊，不僅遭性侵，更被拍攝裸照，過程中龔益霆還大膽與親友視訊。

等江祖平醒來後，發現被偷拍，便要求龔益霆刪除照片，卻遭對方敷衍，更在與其父龔美富連繫後發現被封鎖。一連串惡劣行徑讓江祖平無法忍受，因此選擇曝光，檢警目前已展開偵查。三立電視台總經理高明慧也於今（5）日發出聲明，強調絕不護短、配合檢警偵辦，且三立副總龔美富已暫離現職。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

