娛樂 最新消息

周杰倫沒轉發「九三閱兵」 小粉紅玻璃心碎無理解讀「拒絕表態」

周杰倫一直以來都未使用微博。（資料照，記者陳逸寬攝）周杰倫一直以來都未使用微博。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中共今（3日）舉行「九三閱兵」典禮，央視新聞隨即在微博發文紀念抗戰勝利80週年，短時間內引來多名投懷中國市場的台灣藝人轉發表態，小粉紅甚至統整出「75位台灣藝人」名單揚言「不表態就封殺」。由於，天王周杰倫因未開設微博帳號而未被點名，不過稍早他在IG更新動態，卻被無限上綱解讀成「拒絕表態」，小粉紅們立刻玻璃心碎一地，台灣網友們則是看了全都傻眼。

央視新聞今在微博高調喊出「九三盛大閱兵，致敬勝利！」隨即引發一波藝人轉發潮，許多在中國市場發展的台灣明星紛紛跟進，小粉紅更自製表格，統計出「75位台灣藝人」已經表態或是未有表態，同時還放話要全面抵制未跟進者。然而，周杰倫因多年來僅使用IG，不經營微博帳號，意外成為外界關注焦點。

周杰倫稍早在IG釋出與好萊塢男星塞斯羅根（Seth Rogen）合作電影《青蜂俠》片段，並用英文留言問候對方近況，雖然內容與政治毫無關聯，但在九三閱兵的敏感時機，卻被小粉紅玻璃心解讀為「為啥不表態？」、「到底為什麼不說？」此舉引來台灣網友群嘲直呼，「無理取鬧」、「真的太誇張了！」同時也凸顯兩岸對藝人立場的不同觀感。

