（專訪）棒棒堂合體內幕曝！餐飲大亨受傷拚命 老婆為他叫到燒聲

〔記者陽昕翰／專訪〕「Lollipop」棒棒堂相隔15年合體站上高雄巨蛋，掀起粉絲滿滿的回憶，阿緯重現招牌「大風車」舞技連周董都驚艷，昨天受訪招認是帶傷上陣，透露真的太拚了，連家人都很擔心。

今年將滿40歲的阿緯被粉絲誇讚寶刀未老，他卻笑說：「這段時間我整個肩膀到大腿內側都有拉傷，其實是我第一次有這麼明顯的拉傷，算是求好心切，太想把表演做到最好。」

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「Lollipop」棒棒堂相隔15年，合體站上高雄巨蛋掀熱潮。（翻攝臉書）

其實上週六棒棒堂在KKBOX頒獎典禮的演出備受好評，六棒合體的表演影片，在YouTube點擊已經逼近30萬，斷層輾壓其他組的演出歌手。

阿緯受訪表示，默默發現老婆好像被團員王子給圈粉，「就是我老婆講話變得比較溫柔了一點，好像是喊王子太大聲，都燒聲了。」他更幽默爆料：「老婆也在我演出後，給自己安排五天四夜的韓國旅行，讓自己放鬆一下。」

阿緯笑說，老婆應該有感受到他的努力，「男人在外面工作、追夢其實也很辛苦，又要跑、又要跳，還要做那個大風車，這不是一件輕鬆的事。」提到就連兒女的反應也超可愛，現在會一直重複看他的演出影片，「還會學我比『我愛棒棒堂』的手勢，模仿我跌倒流汗樣子，看得出來他們是帶著驕傲在看的。」

阿緯重返舞台，老婆及兒女到場支持。（翻攝臉書）

對於跟昔日戰友合體，阿緯最後感性分享，「對我來說，不只是舞台上的回歸，更像是重新連結了家庭、工作和夢想。」粉絲更期待明年「Lollipop」棒棒堂迎接出道20周年，有機會舉辦更大型的演出，還有推出新歌。

阿緯忙完合體表演，也沒忘了餐飲大亨的「本業」，透露目前在全台灣經營了26家店面，包括點點心18間、忠青商行7間以及炒湘湘1間。

阿緯更喊話年底要衝破30家，期待地說：「希望未來有機會，再次帶來更多精彩的演出，跟粉絲、也跟點點心一起留下更多美好的回憶。」

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