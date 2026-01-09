韓國「北臉」羽絨服標示誇大！朴寶劍、車銀優衰捲負面爭議

朴寶劍在最新象廣告中穿上THE NORTH FACE羽絨外套。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在韓國戶外用品市佔率第一的THE NORTH FACE（北臉），驚傳羽絨服成分標示與事實不符，代理商Youngone Outdoor在2024年至2025年間，於其官方網頁及電商平台銷售的13款熱門羽絨衣產品中，存在包括填充物重量與事實不符、蓬鬆度標示誇大、羽絨比例違規等情事，嚴重損害消費者權益，遭韓國公正交易委員會（FTC）依法下達糾正命令並課處5億韓元的罰鍰（約新台幣1080萬元）。

粉絲認為車銀優（圖）和朴寶劍代言北臉形象受損，喊話品牌也須向偶像道歉、賠款。（翻攝自網路）

Youngone Outdoor目前已經公開致歉，承諾全額退款。但韓國北臉消費者卻替代言人朴寶劍、車銀優抱屈，覺得偶像形象受到傷害。朴寶劍、車銀優在最新一季的形象廣告都是穿著羽絨衣，不少消費者搞不清楚「出事」款式，是否就是偶像身上所穿的。

不過，不管出事的是不是代言人身上穿的，偶像形象都遭受一定的損失。現在，除了罰鍰、退費之外，Youngone Outdoor恐將面臨必須按照代言合約內容進行賠償的下場。

