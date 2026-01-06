自由電子報
娛樂 電視

更新》被爆與小7歲演員老公離婚 王俐人親曝婚姻現況

首次上稿：14:41

更新時間：15：29

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王俐人近年衰事不斷，先是被控是奧客，還傳出借名給友人開設日本料理店，去年6月友人跑路讓她背上500萬巨債，債主一狀告上法院，如今又傳出她與演員老公林琮軒今（6）日傳出已在去年底簽字離婚。看見消息的王俐人忍不住親自出面強調「沒有離婚」，更透露老公心情因此憂鬱。

王俐人（左）與老公林琮軒結婚5年。（資料照，緯來提供）王俐人（左）與老公林琮軒結婚5年。（資料照，緯來提供）

王俐人2021年與小7歲老公林琮軒結婚，不過王俐人曾在節目自曝，結婚到現在還沒辦婚禮，林琮軒以家族太多人、分散在台北跟宜蘭等理由推託，兩人不只沒辦婚禮，王俐人也抱怨老公沒有送鑽戒，林琮軒說，老婆喜歡心型的粉鑽，「那個要好幾百萬，不如去後站買鋯石。」不僅如此，當初男方還是在廁所跟她求婚，她說當時林琮軒情緒來了，直接在廁所求婚，用的還是紙做的戒指，這一幕讓她永生難忘。

不過對於今爆出離婚消息，王俐人強調沒有離婚，且前幾天才上通告聊婚姻話題，笑說有離婚一定會向大眾宣布。

王俐人也強調夫妻倆生活如常，但被這樣報導老公心情難免憂鬱受影響，盼傳言能消除，也說確實是有背債，但離婚是真的沒有。

