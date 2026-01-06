自由電子報
娛樂 最新消息

福原愛再婚懷孕猛戳江宏傑 胃口大開變吃貨送上新年祝福

福原愛再婚懷孕後，多次透過媒體數落前夫江宏傑及其家人。（翻攝自微博）福原愛再婚懷孕後，多次透過媒體數落前夫江宏傑及其家人。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕福原愛和前夫江宏傑離婚4年多，日前傳出已在去年夏天再婚，目前也懷有身孕，對象正是過去在她尚未離婚時就爆出緋聞的對象「橫濱大谷翔平」，原本結婚、懷孕都是好事，不過近期福原愛接受日本媒體訪問，卻猛戳江宏傑及其家人，也讓一些網友看不下去，覺得她想突顯江宏傑及家人對她不好，才導致離婚，但對比過去她上節目提到婆婆對她的好，又出現前後矛盾現象。

相隔兩個多月，福原愛今天難得再次上微博發文，分享十多張美食照片並談到：「年底到現在吃的好吃的東西，祝大家新年快樂！希望大家在新的一年裡心想事成，身體健康，平安快樂，我們一起加油！」 她也提到，照片中的蘋果是青森寄過來的大蘋果，覺得非常好吃。另外照片裡的高麗菜和白蘿蔔，則是她舅舅種的，直呼很甜很好吃。由於她懷孕後已很久沒上微博分享生活點滴，因此有網友催促她多發微博，她也回應：「好的。」

福原愛懷孕後胃口很好，分享許多美食照片。（翻攝自微博）福原愛懷孕後胃口很好，分享許多美食照片。（翻攝自微博）

近期福原愛透過日本媒體發聲，內容盡是數落前夫江宏傑和他家人的不是，但網友挖出她過去上節目曾提到，自己送給婆婆的戒指，是她親自設計，還透露婆婆不管發生什麼困難，第一個反應都是先笑，認為笑一下就過去了，所以當時福原愛設計一個太陽形狀的鑽戒，嘴甜表示：「江媽是江家的一個太陽！」沒想到她口中曾說過的「太陽」，現在反而變成「烏雲」了。面對福原愛的諸多爆料，日前江宏傑也在社群限動提到：「很多事情不用解釋，大家都會明白。」網友解讀，似乎在回應福原愛掀起的波瀾。

