tvN韓劇「收視掉到1％」有4部！李棟旭、李敏鎬都失敗

李棟旭（右）、李主儐主演的《離婚保險》收視欠佳。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇題材多元，但近來大卡司、大製作未必有好成績，李棟旭、李光洙主演tvN台的《離婚保險》自第4集收視掉到1.3%後，連4集人氣難以回升，此外，tvN台還有3部人氣演員拍的戲，同樣落入「低收視俱樂部」窘境。

《離婚保險》講述商品開發組開發「離婚相關商品」的故事，開播前原先備受期待，只可惜首播開出3.2%收視後，幾乎一路往下掉，即便有李棟旭、李主儐、李光洙、李多熙等熟面孔，依舊難以回天。

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至於池昌旭、元真兒2019年的《請融化我》最低收視為1.1%、丁海寅、蔡秀彬《一半的一半》也僅1%，更不用說去年大製作的《問問星星吧》，網羅李敏鎬、孔曉振加入，難逃最低收視僅1.8%的現實。

陸星材主演韓劇《鬼宮》近來首播受歡迎。（Hami Video提供）

在一片收視慘淡狀況下，近來陸星材搭檔好友金知妍主演的韓國奇幻史劇《鬼宮》則是開播收視紅盤，首集創下平均9.2%、最高10.7%的亮眼成績，第二集也續寫熱度，榮登2025年SBS電視劇開播收視冠軍。

首次主演古裝劇的陸星材雖然首集就領便當，不過他回應收視佳績，開心說：「謝謝大家給予《鬼宮》這麼多關注，之後會更精彩，敬請期待！」《鬼宮》每週五、六於Hami Video獨家上架。

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