大S百日 具俊曄陪伴S媽過母親節 身影暴瘦令人心碎

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛辭世百日，正好撞上今年母親節，全家人沉浸在難以言喻的悲傷氛圍中。外界最關注的，莫過於大S老公具俊曄近況，他稍早在S媽分享的全家福中現身，身形明顯暴瘦、臉頰凹陷，看來難掩疲憊與憔悴，讓粉絲心疼不已。

大S離世百日撞上母親節，具俊曄暴瘦現身全家福。（翻攝自臉書）

S媽黃春梅今日凌晨發文：「我的女兒，美容大王回來給我慶祝母親節了！」並曬出與3位女兒的珍貴合照，晚間又再度寫下：「今年的母親節雖然令我心痛，我女婿具俊曄因爲思念熙媛日益消瘦，還有女婿Mike（許雅鈞）每次貼心的安排，我還有2個兩個孝順的女兒。熙娣還請同事做了熙媛的AI影片給我，只因為我跟她說，我好想再聽一次珊珊（大S乳名）祝我母親節快樂！甚至有這麼多藝人、民眾朋友，都思念著熙媛，還給我那麼多的祝福，我真的很感謝大家，我一定要堅強起來，也許不是立刻，但我相信慢慢的，我會越來越好。」

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這張全家福中，包括S媽、小S與丈夫許雅鈞、女兒Lily，以及久未露面的具俊曄，大家強忍悲痛、勉強擠出微笑，卻讓人一眼就看出哀傷，特別是具俊曄瘦了一大圈的模樣，引來粉絲留言關心。

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