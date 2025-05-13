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娛樂 最新消息

NONO被控性侵猥褻6女7次 一審僅1件判有罪 另6案因這理由判無罪

藝人「NONO」陳宣裕被控強制性侵、強制猥褻。（資料照；記者王文麟攝）藝人「NONO」陳宣裕被控強制性侵、強制猥褻。（資料照；記者王文麟攝）

〔記者張文川／台北報導〕藝人「NONO」陳宣裕被控強制性侵、強制猥褻有6女共7次，士林地檢署分依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪起訴；士林地院審理後，今定認定僅有1件強制性交未遂案構成犯罪，判處2年6月徒刑，其餘6罪判NONO無罪；判決理由指出，6件無罪是因僅有告訴人的單一指述，欠缺補強證據，且告訴的前後證述有瑕疵，犯罪證據不足，判決無罪。

無罪部分，包括3件強制性交、1次強制性交未遂、2次強制猥褻未遂，法官審理後認為，此6案都只有被害人的單一指述，且其證述前後不一致，且有瑕疵，審理期間傳喚相關證人作證的證述，也無法做為證明NONO有罪的補強證據，因此認定證據不足，判NONO無罪。

判決指出，NONO被依強制性交未遂罪判刑的部分，是被害人「A4」的部分，於2011年2月中旬犯案，NONO因節目外景單元結識A4，當晚9點多錄影結束後，NONO打電話給她說可開車載她回家，她原本婉拒，但NONO不斷邀約，A4考量錄影地點偏遠，搭便車較省錢和時間而答應。

上車後，NONO先將車開到士林夜市買宵夜，再開到大稻埕河堤停車場停車熄火，下車走到副駕駛座要求她下車，從正面強行抱住她，打開右後車門進入後座，將她拉往後座關門，壓制她強吻胸部、臉部，扯開襯衫抱到大腿上摩蹭，她不斷掙扎而跌落至後座腳踏板上，瑟縮著身體不斷求饒，NONO才作罷，性侵未遂。

合議庭認為，A4的證述曾在案發後與親友描述遭侵犯的過程，親友到庭作證說明A4當時講述的事發過程，且當時能感受到被害人的情緒與往常有所不同，合議庭據此認定指控為真。

士院審酌NONO身為知名藝人，在演藝圈佔有一席之地，卻濫用其身為演藝圈前輩的身分，使信任他的被害人放下戒心，不顧被害人的反抗，對其強制性交未遂，惡性非輕。

士院指出，被害人因擔憂在演藝圈遭報復，侵犯後隱忍多年，直到前年「#ME TOO」運動展開後，她才鼓起勇氣揭露NONO惡行；考量NONO始終否認犯行，辯稱不認識被害人、不了解她為何這樣說，且未和解與賠償損害，量處2年6月徒刑。

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