黃子佼再爆12名受害少女、586部影片 徐閉痛批：最好的去處是地獄

藝人黃子佼持有大量兒少年性剝削影像。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕知名藝人黃子佼是「創意私房」網路論壇的長期會員，持有大量兒少年性剝削影像。一審法官認定黃子佼持有2259部影像，被害兒少人數達35人，判處有期徒刑8月，併科罰10萬元。台北地檢署今日再將586部影像及12名被害人，移送高等法院併辦審理。消息一出，引發社會譁然，時代力量黨主席王婉諭與網紅「台派女神」徐閉也先後發文怒批黃子佼。

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王婉諭稍早在「Threads」發文指出，北檢今日針對創意私房案追加起訴，並在清查黃子佼的扣案硬碟時，再度發現有12名少女受害，總計586個性影像檔案。讓她不禁痛斥，犯罪被害者最小才10歲，且查扣檔案中包含她的社群檔案、制服照等內容，痛斥「這種人，還想要嘗試復出？噁心」。

徐閉在臉書發文怒批黃子佼。（翻攝自臉書）

徐閉也在臉書發文怒批，「細節我不想寫，太可惡了，他最好的去處是地獄」。許多網友們也在貼文下方留言表達憤怒，「拿到死亡筆記本第一個寫他」、「有恃無恐所以才會一直做下去，那些知情卻原諒他的人應該視為加害者」、「下地獄之前先進監獄」、「宥勝也是，為什麼台灣都有一些濫情的人要原諒？這種事是可以原諒的嗎！」

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