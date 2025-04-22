韓籍女神「抱病跳舞」急掛病號 曝李皓禎離台近況

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天舞監陸筱晴、職籃韓籍啦啦隊女孩朴恩惠、李素泳今（22）日出席小北百貨周年慶活動，不過活動進入尾聲時，主持人突表示朴恩惠今是抱病出席活動，下台後就先去看醫生了，據悉是胃痛讓她這幾天都不太舒服。

陸筱晴直呼第一次帶著兩個韓援到小北出席活動，很開心能表演給大家看，而朴恩惠、李素泳也說感謝廠商讓他們有機會跟粉絲見面。

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李素泳（左起）、陸筱晴、朴恩惠擔任代言人。（記者胡舜翔攝）

朴恩惠、李素泳今年3月加入職籃台新戰神啦啦隊，兩人提到之後陸續會有其他規劃，希望粉絲能多多關照，而朴恩惠也說自己現在的工作都集中在台灣上，至於收入是否受影響？她則表示，比起收入，現在能在台灣生活、應援是很好的事。

李素泳（左起）、陸筱晴、朴恩惠擔任代言人。（記者胡舜翔攝）

而問到在台灣有沒有不適應的地方，李素泳說台灣天氣很熱，但也信心喊話覺得之後可以慢慢適應，粉絲們不用擔心，李素泳與已回韓國發展的李皓禎交好，李皓禎去年加入富邦步道一年就提前解約回到韓國應援，李素泳透露幾乎每天都有和對方聯絡，「她很想來台灣，之後有機會會回台灣跟大家見面。」

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