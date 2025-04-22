前樂天女孩李芳解放比基尼 「單身媽咪」推薦墾丁親子遊

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕前樂天女孩成員李芳日前宣布以「單身媽咪」身分展開人生新篇章，證實已與前職棒球員邱丹結束婚姻。面對外界議論，李芳選擇正面以對，近日更帶著孩子前往墾丁，徜徉於沙灘大海間，尋找療癒與重生。她以行動展現堅韌，力證家庭形式不定義未來，孩子的成長關鍵在於愛與正確價值觀的引導。

前樂天女孩李芳解放比基尼，超推薦當地親子旅遊。（記者蔡宗憲攝）

李芳特別鍾愛墾丁的自然美景，這次帶孩子到南台灣度假訪友，不僅是為了放鬆心情，更希望與當地一同從低潮中振作。墾丁近年因疫情影響旅遊業，但李芳認為，這片南國淨土正如她的人生，逐步迎來復甦。她換上墾丁必備的比基尼，與孩子在沙灘上嬉戲、堆沙堡，湛藍海水與陽光彷彿洗滌了生活的疲憊。

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前樂天女孩李芳解放比基尼，超推薦當地親子旅遊。（記者蔡宗憲攝）

她在社群分享，「墾丁的大海總能讓人忘卻煩惱，孩子在這裡笑得特別開心，這就是我想要的幸福。」

前樂天女孩李芳解放比基尼，超推薦當地親子旅遊。（記者蔡宗憲攝）

對於外界質疑，李芳淡然回應，離婚不代表人生終點，更不會決定孩子的未來。她強調，家庭是否「完整」不在形式，而是孩子能否在愛中學會面對挑戰、承擔責任。她以母親身分期許自己，給予孩子足夠的支持與正確價值觀，讓他們有勇氣選擇自己的路。墾丁的這趟旅行，正是她實踐承諾的開始，帶著孩子在自然中探索，培養他們對生活的熱愛與韌性。

前樂天女孩李芳解放比基尼，超推薦當地親子旅遊。（記者蔡宗憲攝）

前樂天女孩李芳解放比基尼，超推薦當地親子旅遊。（記者蔡宗憲攝）

李芳也大力推薦墾丁作為親子旅遊勝地，「這裡的沙灘、海浪和陽光，是孩子最好的遊樂場，也是大人療癒心靈的秘境。」她提到，墾丁的簡單與純粹，讓她重新找回生活的動力。從單身媽咪的堅強告白，到墾丁沙灘上的歡笑，李芳用行動告訴大家：無論人生遭遇什麼，只要心懷愛與希望，就能迎向屬於自己的陽光大道。

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