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家寧全家涉逃漏稅 律師：新北地檢玩真的

新北檢調21日搜索群海公司並約談家寧及父母，晚間家寧及雙親都被移送地檢署複訊。（記者田裕華攝）新北檢調21日搜索群海公司並約談家寧及父母，晚間家寧及雙親都被移送地檢署複訊。（記者田裕華攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube頻道「眾量級CROWD」創辦人之一家寧與3位家人疑涉逃漏稅被列被告，過程中家寧母親曾淑惠還一度顯露不耐煩對媒體吼叫說：「可以不要再拍了嗎？」

對此，仙塔律師santa在臉書發文直言：「新北地檢是玩真的，針對家寧一家涉嫌高額逃漏稅案，成功聲請到搜索票，直接展開搜索。」並表示故意逃漏稅是會有刑責的，「公司不法逃稅超過5千萬元，或是個人超過1千萬元，最重可以關7年，不是只有補稅這麼簡單，務必要注意。」

Andy老師日前指與前女友家寧共同創辦「眾量級CROWD」，2018年間委託家寧母親開立群海娛樂股份有限公司，多年來從未看過公司帳目，並曾向家寧母親要求查帳，但未被接受且不知「眾量級」商標2020年已由家寧母親以個人名義註冊。

家寧父母、家寧與家寧妹妹昨晚7時10分許陸續移送新北檢複訊，家寧父母一度手拿塑膠袋遮擋臉部。檢察官複訊後依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，諭令家寧以新台幣3萬元交保、家寧父親與妹妹各以5萬元交保、家寧媽媽以20萬元交保，其中家寧妹妹與媽媽限制出境、出海。

家寧約在昨晚10時辦理交保離開，僅說：「謝謝大家，辛苦了。」上車離開前，雙手合十並數次鞠躬。

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