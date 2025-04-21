晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

自由潛水者「水下英姿」超養眼 《沈睡》海底世界征服觀眾

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣海洋生態紀錄片《沈睡的水下巨人》日前在台北、高雄、台東舉辦特映，廣受大小朋友喜愛，大讚「水裡每顆氣泡、光影都美得不可思議」，直呼畫面跟立意很棒，台灣也有不一樣的作品。

《沈睡的水下巨人》台東特映會為台達8K公益巡演。（牽猴子提供）《沈睡的水下巨人》台東特映會為台達8K公益巡演。（牽猴子提供）

除了繽紛綺麗、各式各樣的魚群，自由潛水者Pepe Arcos在魚群與沈船間穿梭的英姿成為影片一大看點，導演李景白也透露，Pepe Arcos本身就是非常頂尖的自由潛水者，可以一口氣潛入水下80米。

李景白透露，潛水演出者為何選擇「自由潛水」而非「水肺潛水」的原因，「水肺潛水需配戴繁多裝備，看上去就會比較沉重，自由潛水通常則只需要面鏡、蛙鞋、呼吸管，畫面自然就會變的流暢、漂亮許多。」

相關新聞：電影《刺心切骨》結局「82歲阿嬤有意見」 曹佑寧、牧森慶生盼票房長紅

但李景白坦言，要以這樣的潛水方式拍攝風險很高，全世界很少人敢這麼做，幸好Pepe Arcos本身就是非常頂尖的自由潛水者，「而且Pepe游得好、身材好，畫面養眼也很重要啊！」

自由潛水演出者Pepe Arcos穿梭在魚群與沈船之間。（牽猴子提供）自由潛水演出者Pepe Arcos穿梭在魚群與沈船之間。（牽猴子提供）

Pepe Arcos則分享，「這部紀錄片是希望觀眾能感受到自己與海洋的連結，他想讓觀眾看到的不只是美麗的畫面，而是彷彿自己真的跟著鏡頭一起潛入海底。」希望透過這部作品，帶給觀眾同樣的感受。

紀錄片《沈睡的水下巨人》上映前好評不斷，有孩童覺得彷彿真的進入「海底總動員」的世界，也有熱愛海洋的觀眾看完感動落淚，因水下世界美麗得不可思議，卻也因人類的破壞逐漸凋零。《沈睡的水下巨人》於4月25日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中