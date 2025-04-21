自由潛水者「水下英姿」超養眼 《沈睡》海底世界征服觀眾

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣海洋生態紀錄片《沈睡的水下巨人》日前在台北、高雄、台東舉辦特映，廣受大小朋友喜愛，大讚「水裡每顆氣泡、光影都美得不可思議」，直呼畫面跟立意很棒，台灣也有不一樣的作品。

《沈睡的水下巨人》台東特映會為台達8K公益巡演。（牽猴子提供）

除了繽紛綺麗、各式各樣的魚群，自由潛水者Pepe Arcos在魚群與沈船間穿梭的英姿成為影片一大看點，導演李景白也透露，Pepe Arcos本身就是非常頂尖的自由潛水者，可以一口氣潛入水下80米。

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李景白透露，潛水演出者為何選擇「自由潛水」而非「水肺潛水」的原因，「水肺潛水需配戴繁多裝備，看上去就會比較沉重，自由潛水通常則只需要面鏡、蛙鞋、呼吸管，畫面自然就會變的流暢、漂亮許多。」

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但李景白坦言，要以這樣的潛水方式拍攝風險很高，全世界很少人敢這麼做，幸好Pepe Arcos本身就是非常頂尖的自由潛水者，「而且Pepe游得好、身材好，畫面養眼也很重要啊！」

自由潛水演出者Pepe Arcos穿梭在魚群與沈船之間。（牽猴子提供）

Pepe Arcos則分享，「這部紀錄片是希望觀眾能感受到自己與海洋的連結，他想讓觀眾看到的不只是美麗的畫面，而是彷彿自己真的跟著鏡頭一起潛入海底。」希望透過這部作品，帶給觀眾同樣的感受。

紀錄片《沈睡的水下巨人》上映前好評不斷，有孩童覺得彷彿真的進入「海底總動員」的世界，也有熱愛海洋的觀眾看完感動落淚，因水下世界美麗得不可思議，卻也因人類的破壞逐漸凋零。《沈睡的水下巨人》於4月25日全台上映。

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