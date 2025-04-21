電影《刺心切骨》結局「82歲阿嬤有意見」 曹佑寧、牧森慶生盼票房長紅

電影《刺心切骨》編導劉慧伶（前排左起）、曹佑寧、劉修甫、丁寧、牧森進戲院與觀眾近距離互動。（前景娛樂、劇匯文創提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《刺心切骨》上映後連續三天在影城與粉絲近距離見面，組宣傳團隊也精心準備慶生環節，在滿滿行程的空檔為即將生日的曹佑寧及牧森慶祝，兩人更將其中一個生日願望留給電影，許願票房口碑長紅。

電影《刺心切骨》劉修甫（左起）、牧森、曹佑寧、編導劉慧伶、丁寧在宣傳行程空檔幫兩位壽星一起慶生。（前景娛樂、劇匯文創提供）

新加坡籍編導劉慧伶跟著劉修甫、曹佑寧、丁寧及牧森跑遍台北、新北、桃園、中壢、新竹、台中等地影廳活動，對於觀眾的提問全程來者不拒、有問必答。觀眾年齡層從14歲學生橫跨到82歲阿嬤，有香港及韓國的影迷特別來台支持，也有不少情侶、夫妻檔觀眾，還有練習擊劍的學生與媽媽一起來看電影。

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《刺心切骨》深刻的劇情以及「意想不到」的結局，引發觀眾在映後熱烈討論，就有高齡82歲的阿嬤觀眾在映後提出「覺得兄弟倆會變成這樣媽媽很有責任」，飾演媽媽的丁寧秒認同：「沒錯！在演的當下我並沒有覺得媽媽有問題，回到觀眾角度看完電影之後，我時刻警惕自己，不要成為這樣的媽媽，也不要輕易地為孩子貼標籤。」劉修甫則說：「這部電影用不同的視角去看，會有不同感受。歡迎大家第一刷可以先跟著弟弟的視角看，第二刷以哥哥的視角看，第三刷再用媽媽的視角去看。」真摯的催票口吻讓現場粉絲直呼太可愛了。

電影《刺心切骨》曹佑寧（右）與牧森在電影宣傳行程中提前歡度31歲與28歲生日。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

上週日（4／20）在雙北地區跑廳時遇到滂沱大雨，讓《刺心切骨》編導劉慧伶回想起拍攝期也是經常下雨。電影中兄弟童年的溺水回憶戲，事實真相究竟為何，也成為觀眾的熱議話題，劉慧伶透露，「水」是本片很重要的元素，角色名字中「溫」子「滐」、子「涵」以及弟弟所讀的「溪」明高中，都是水字旁。

電影《刺心切骨》劉修甫（左起）、牧森、曹佑寧、編導劉慧伶、丁寧在宣傳行程空檔幫兩位壽星一起慶生。（前景娛樂、劇匯文創提供）

丁寧印象深刻表示：「溺水戲是在陽明山小油坑拍攝，事前導演已場勘數次，確定霧氣會到來的時間，沒想到拍攝當天，卻出了大太陽。」曹佑寧分享，有一場哥哥和弟弟一起撐著破損的雨傘、淋雨跑回家的戲是他最喜歡的，因為那是「哥哥和弟弟彼此心最靠近的時刻」。

電影《刺心切骨》曹佑寧（右）在4月24日即將迎來31歲生日，牧森則是5月1日壽星，兩人收到驚喜蛋糕直呼感動。（前景娛樂、劇匯文創提供）

電影《刺心切骨》牧森提前許下生日願望，「希望票房一飛沖天，有更多人看到這樣很有意義的故事。」（前景娛樂、劇匯文創提供）

劇組宣傳團隊在行程滿檔的尾聲，精心準備驚喜慶生環節，為即將生日的曹佑寧（4／24生日）及牧森（5／1生日）送上生日蛋糕慶祝，兩人不約而同將其中一個生日願望留給電影，曹佑寧許願：「希望《刺心切骨》步步高升，在接下來的日子可以有越來越多人進戲院看我們用心做出來的電影。」牧森則許願：「希望電影票房一飛沖天，可以有更多人看到這樣很有意義的故事。」

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