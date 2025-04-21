才喊完台灣省投誠 侯佩岑曬「中國工作證」開心比YA

侯佩岑秀中國工作證。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲侯佩岑過去在新聞業獲封「台灣第一美女主播」，後期轉戰中國演藝圈闖出一番成就，近期更是在參加中國綜藝節目《乘風2025》時，喊出「台灣省」贏得中國粉絲芳心，此舉引發台灣網友反彈情緒。日前，侯佩岑在社群平台開心秀出中國工作證，引發中網熱議。

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侯佩岑時常在中國慣用的社群媒體微博上分享日常，近日她突然曬出與中國工作證的合照寫下：「工牌收到，好遺憾不能去見大家，但要查收我的心意哦，變美！發財」，並Hashtag乘風破浪2025。照片中可見侯佩岑雙手比YA放在兩眼周圍，工作證就掛在胸前，模樣相當興奮。

侯佩岑拿到工作證相當喜悅。（翻攝自微博）

侯佩岑刻意近拍特寫工作證，上面寫著「侯不住了，佩岑」、「發光發熱多了，總會發瘋」，還有中國網站公司「新浪」的LOGO，貼文一出大量中國網友紛紛留言：「要好好休息呦！！！」、「好可愛呀姐姐」、「姊姊好好休息，我們五公見囉」、「姊姊不在現場，心意已簽到，乘風破浪，美貌與智慧並存！」。

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