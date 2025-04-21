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娛樂 最新消息

大倉忠義首站台鳥貴族！創辦人爸爸嗆混帳：第一次恨兒子

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓（前傑尼斯）夯團SUPER EIGHT的大倉忠義與知名連鎖居酒屋合作推出商品，今天（21日）出席鳥貴族40周年記者會，首次與父親、鳥貴族創辦人大倉忠司公開同台，大倉忠義笑說從鳥貴族一號店看到現在，看著父親有一種「長大了」的感覺，此話一句大倉忠司立刻嗆兒子「混帳」，笑翻眾人。'

大倉忠司（左）、大倉忠義首次同台。（翻攝自X）大倉忠司（左）、大倉忠義首次同台。（翻攝自X）

大倉忠義出道超過20年，一直以來都對於父親是鳥貴族創辦人一事相當低調，不想當個「靠爸族」，在事業有成之後，才漸漸願意在節目上開玩笑。雖然兩人是父子關係是眾所皆知的事，但直到今天才正式同台，契機是有一次大倉忠義直接在鳥貴族的X上留言，大倉忠司表示：「（忠義）一直以來都未參與鳥貴族的事，我也刻意不與身為藝人的兒子有所牽連，看到他留言，我非常開心。」

大倉忠義這次與鳥貴族合作兩道限定料理，其中一個是「串炸雞塊Green」，Green是大倉忠義在團體裡面的成員顏色。大倉忠司則表示，為了配合SUPER EIGHT，所以做成8串一份，「但份量真的非常多，賣多虧多，本來希望能取消，但最後還是被說服。」大倉忠司也不諱言：「第一次對他有恨意，還是以現在的成員人數（5人）就好了。」大倉忠義立刻用關西腔回應：「8串很好吧！」

大倉忠義推出鳥貴族限定商品，右為大倉忠司。（翻攝自官方X）大倉忠義推出鳥貴族限定商品，右為大倉忠司。（翻攝自官方X）

今天宣布鳥貴族的一號店「俊德店」也將限定復活，大倉忠司拜託兒子幫忙烤，大倉忠義笑說：「衛生方面沒問題嗎？那我只會幫爸爸烤。」事實上，鳥貴族的一號店在1985年開張，同年大兒子大倉忠義誕生，別具意義，如今鳥貴組在日本已經有超過650家分店，且在台北也有設店。大倉忠義感性的說：「雖然爸爸一直都很支持我的演藝工作，但他曾經說過一次『不想因為忠義所屬的經紀公司而變得有名』，如今父親也帶領公司（鳥貴族）到現在這麼大的規模，還選擇與我合作，我非常驕傲。」

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