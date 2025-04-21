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陳文茜心繫世界週報 堅持：戴氧氣罩也要錄影

陳文茜在社群發文，堅持「只要血氧濃度夠就要錄影」。（翻攝自臉書）陳文茜在社群發文，堅持「只要血氧濃度夠就要錄影」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕陳文茜近日病情加重，她在社群分享上週五血氧濃度已降至88，醫師要求緊急入院，並且嚴禁她週末繼續工作。今（21）陳文茜在社群發文，堅持「只要血氧濃度夠就要錄影」。

陳文茜做好打算只要血氧濃度夠，就算帶著氧氣罩也要錄影。（翻攝自臉書）陳文茜做好打算只要血氧濃度夠，就算帶著氧氣罩也要錄影。（翻攝自臉書）

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陳文茜發文表示，新的一週是不容易的一週，她說「秘書醫院護理師成為我的舞伴，特別護士拿著我正在施打的點滴架，起跳華爾姿轉圈。」可見重病中的陳文茜依舊保持浪漫。她透露目前病況「星期一我即將開始密集的肺部CT（斷層掃描）切片，星期六二肺部浸潤檢查，星期三免疫治療，腦部MRI（核磁共振）檢查腦瘤是否有新長的，直到週四」。即使如此，陳文茜仍堅持「回到病房繩會處理世界週報分稿選題工作」，並表示「我這一週如果血氧濃度可以，一定要回電視台，即使鼻子戴上氧氣，學卓別林，主持節目。

醫師嚴禁陳文茜週末工作。（翻攝自臉書）醫師嚴禁陳文茜週末工作。（翻攝自臉書）

如此堅定的信念來自於陳文茜的努力，她表示如果不這樣他會喪志，也開玩笑說：各位觀眾不要嚇到。

 

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