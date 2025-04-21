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女友心寒「想分手！」 孫生急送花挽留：她終於笑了

孫生近日深陷負面風波，女友心寒想分手。（翻攝自IG）孫生近日深陷負面風波，女友心寒想分手。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫生日前深陷性騷擾風波，沒想到一波未平一波又起，近日又被爆出上酒店，女友多芬得知消息後對他感到很失望，雙方一度處在低氣壓中。今（21）日，孫生則在社群平台秀出送花照，坦言：「她非常想分手」。

相關新聞：朋友帶去的！孫生認了上酒店吐內情 心理生病「每天都在哭」

針對被爆料上酒店一事，孫生近日坦言，他每天獨自一人在家喝酒，將自己封閉起來，不想給女友多芬負面情緒，於是朋友看不下去，帶他去酒店喝酒，希望自己好一點。孫生說，自己每天情緒都很低落、都在哭，但沒有刻意說出來，「當你不出聲的時候，大家只會做文章把你往深淵推。」他也強調自己真的很熱愛表演，「我真的好自責，對不起。」

孫生急送花挽回女友。（翻攝自IG）孫生急送花挽回女友。（翻攝自IG）

孫生於今日凌晨在IG發出女友多芬捧著一束鮮花的照片，坦言：「因為我一直給她低氣壓，這陣子辛苦了，她非常想分手，因為我以前太Bad」，對於先前爆出的事，孫生相當內疚，於是買花送給多芬，「她終於笑了」，小倆口終於言歸於好。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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