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娛樂 最新消息

朋友帶去的！孫生認了上酒店吐內情 心理生病「每天都在哭」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生因捲入性騷風波，過往黑料也被逐一爆料，讓他遭到輿論撻伐，所屬團體「反骨男孩」決定切割解約，事業大受打擊。沉寂兩個月的他，18日再被爆現身酒店，就連女友多芬都直呼：「失望！」對此，孫生認了有去酒店，並解釋原因。

孫生認了上酒店。（翻攝自臉書）孫生認了上酒店。（翻攝自臉書）

孫生昨（18日）在IG限時動態表示，性騷事件後，他過得很痛苦，多次想做出偏激舉動，對於打屁股造成他人不適，相當自責，無法放過自己，指出自己沒有受害者A女的聯絡方式，其實想當面向對方致歉。

孫生表示，他的心理嚴重生病了，也確實休克送醫，不過特別澄清，先前網路流傳的躺在病床的照片並不是自己，「我沒有想要發我去醫院。」

針對近日被爆料上酒店一事，孫生認了，他每天獨自一人在家喝酒，將自己封閉起來，不想給女友美芬負面情緒，於是朋友看不下去，帶他去酒店喝酒，希望自己好一點。

孫生說，自己每天情緒都很低落、都在哭，但沒有刻意說出來，「當你不出聲的時候，大家只會做文章把你往深淵推。」他也強調自己真的很熱愛表演，「我真的好自責，對不起。」

孫生發文吐心聲。（翻攝自IG）孫生發文吐心聲。（翻攝自IG）

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