「暮光女」克莉絲汀史都華結婚了 6年女女戀修成正果：我願意

美國女星克莉絲汀史都華因演出《暮光之城》走紅。（路透社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）因演出《暮光之城》走紅，還曾經與羅伯派汀森假戲真做，如今兩人雙雙找到歸屬。克莉絲汀史都華今天（21日）傳出與編劇女友迪倫邁耶爾（Dylan Meyer）修成正果，在洛杉磯家中完婚。

迪倫邁耶爾（左）、克莉絲汀史都華在公開場合上出雙入對，2022年還一起出席奧斯卡頒獎典禮。（達志影像）

迪倫邁耶爾（左）、克莉絲汀史都華的戀情修成正果。（達志影像）

根據《TMZ》報導，克莉絲汀史都華與迪倫邁耶爾交往6年修成正果，在本月已經完成結婚登記，並於週日（20日）在洛杉磯的家中舉行結婚典禮，兩人在親朋好友的祝福下說出「我願意」，正式成為伴侶。報導指出，兩人在2013年於電影片場相識，直到2019年克莉絲汀史都華與史黛拉麥斯威爾（Stella Maxwell）分手之後才正式交往。她們在2021年就訂婚，且是迪倫邁耶爾主動求婚。

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克莉絲汀史都華（左）傳出今與女友迪倫邁耶爾（右）在洛杉磯家中完婚。（美聯社）

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