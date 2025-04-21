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娛樂 電視

李運慶犯毒癮「鐵鍊鎖身」自虐 資深女星親睹失控潰堤

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《九如一家人》收視開紅盤，本週劇中又有兩個毒癮犯的角色登場，一個是李運慶，另一個是高山峰，兩人跟范瑞君，一起到《全民星攻略》節目中宣傳新戲。

大愛劇《九如一家人》左起：李運慶、范瑞君、高山峰上《全民星攻略》宣傳。（大愛提供）大愛劇《九如一家人》左起：李運慶、范瑞君、高山峰上《全民星攻略》宣傳。（大愛提供）

范瑞君在搶答時奪得先機，一路過關斬將，而且每次知道自己搶到按鈴後，都會發出「奇特的笑聲」結果在自己喜歡吃的一道麵食題目上竟然搶答失敗，高山峰快手按鈴幾次都搶先，每次答題都能講得頭頭是道，還反問蔡尚樺「妳是不是覺得我是對的」，逼得她不得不回「我覺得你講的都滿有道理的」，還自我解嘲的說「我按鈴都晚個一秒鐘，給大家一個機會」，結果真的一直到第二輪的最後幾題才又搶到按鈴，得到的要挑選「靈魂伴侶」的選項才能知道獲得的金額，李運慶是則是屬於開高走低型答題者。

犯毒癮的維仁（李運慶飾）求媽放他出去。（大愛提供）犯毒癮的維仁（李運慶飾）求媽放他出去。（大愛提供）

李運慶在《九如一家人》飾演吸毒的更生人「張維仁」，資深演員陳季霞飾演母親，兩人的母子對手戲，其中一場是李運慶為了要戒毒，把自己用鐵鏈鎖在工廠裡面，雖然只是演戲，但看到劇中的李運慶躺在地上忍受身體和心靈煎熬的時候，陳季霞說「我沒有演戲！我真是忍不住地痛苦起來！」，就連下戲時燈光師在調燈都無法出戲的控制不住情緒，她說這是她在戲劇生涯裡面很少碰到過的，因為歷經了六、七十年的歲月造就在情感上是很能夠堅忍的，但碰到這樣親身骨肉的痛苦場面，陳季霞說「我真的也潰堤了，這是一次很特別很揪心的演出」。

烱元（高山峰飾）是九如（黃鐙輝 飾）在監獄上課時認識的，烱元以前為了吸毒偷女兒撲滿、盜用妹妹的貸款、把家裡的家電偷偷賣掉。（大愛提供）烱元（高山峰飾）是九如（黃鐙輝 飾）在監獄上課時認識的，烱元以前為了吸毒偷女兒撲滿、盜用妹妹的貸款、把家裡的家電偷偷賣掉。（大愛提供）

高山峰飾演「鐘烱元」，曾經為了買毒不惜傷害家人的信任，不斷進出監獄的更生人，個性懦弱且剛愎，沒有獨當一面的責任與勇。高山峰說這跟他本人的個性是完全不同的，不過他說扮演不同的角色，也讓他可以有機會體會一下不同的人生，但是「烱元的內心世界，連我都覺得受不了！」。高山峰與黃鐙輝有一場在海邊釣魚的戲，正式拍攝時高山峰被椅子絆倒，這意外的跌倒在拍攝中造成了超出預期的效果，也得導演郭春暉很滿意的評價。

全民星攻略的錄影21日週一晚間九點於東森電視首播。大愛劇《九如一家人》週一至週五每晚八點，於大愛頻道及大愛劇場YT頻道同步播出。

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