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李多慧家有喜事！曝光拍貼機合照 網大讚母姊顏值

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊成員李多慧，自2023年來台發展後，以天使臉蛋、魔鬼身材及可愛的個性虜獲大批粉絲，網友封她為啦啦隊女神。她也經常在社群平台分享自己的日常生活，昨（20）日，李多慧在Threads上驚喜宣布，「姊姊快要結婚了，今天進行了雙方家長的見面禮」，吸引大批網友點讚留言。

李多慧全家人合照。（翻攝自Threads）李多慧全家人合照。（翻攝自Threads）

李多慧秀出全家人的拍貼機合照，李多慧的姐姐利用愛心圖案遮擋面部，但不難看出一張清秀佳人的高顏質。不只姐姐，媽媽凍齡的外表也吸引大批網友留言直呼：「媽媽好年輕漂亮喔！」而李多慧的爸爸一身筆挺西裝，卻在照片中擺弄搞怪表情及動作，不少網友直接大喊「反差萌」被圈粉。

李多慧的媽媽落淚、怕生的李多慧玩起摺紙。（翻攝自Threads）李多慧的媽媽落淚、怕生的李多慧玩起摺紙。（翻攝自Threads）

李多慧也分享了雙方見面的場景，「彼此的家人都有點緊張的氣氛，真的好可愛」，李多慧的媽媽一度哭了，怕生的李多慧默默玩起摺紙，但經過一番談話後，「家人們一下子就變得很熟，大家還約好以後一起來台灣玩」，甚至最後還反問大家：「台灣在結婚前也有這種文化嗎？」

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