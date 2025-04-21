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賣飯糰生意旺房東想漲租不成砸店 他轟貪婪醜陋

「日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰 」遭惡房東砸店。（圖翻攝自「高雄點」臉書粉專）「日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰 」遭惡房東砸店。（圖翻攝自「高雄點」臉書粉專）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕高雄市鼓山區一間由台日夫妻一起經營飯糰店疑因生意太好，近日遭眼紅房東刁難甚至砸店，後續店家決定另尋地點重新營業，引來大批民眾獻上支持與鼓勵，網紅Cheap則在臉書發文砲轟：「貪婪真是醜陋。」

Cheap以「貪婪房東趕走了店家」為題發文批評房東：「不是來祝賀，而是來搞事，說賺錢是因為她的地點好，要嘛漲一倍租金，要嘛給我滾。」怒斥房東砸店、鎖飲水機、把垃圾桶上鎖等脫序行為，貪婪態度讓日籍老闆心寒，他心痛指出：「台灣房東都這樣嗎？」

此外，Cheap也提及台灣商圈沒落結構問題，特色小店剛培養出人氣，社區有了人味，屋主想坐地起價、換房客、收更多錢，他說：「原本有溫度、有故事的小店被逼走，運氣好一點來了大品牌，差一點就空在那邊養蚊子，最後整條街變空城。」

Cheap也點出更扯的是，等商圈真的涼了，房東們還會對著空店面抱怨「現在景氣真差」，他最後諷刺表示：「祝房東玩得開心，呵呵。」

來自日本新潟縣的樋口先生，來台結識了妻子張美娟，後來2人在日本結婚生活30多年，近年熱愛台灣的樋口先生退休後，決定隨著老婆返台定居，並在高雄鼓山區青海路承租店面開起飯糰店「日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰 」，與59歲邵姓女房東簽租約3年，想將新潟美食推廣到台灣來。

沒想到生意越做越好，邵姓女房東竟疑似眼紅要求漲租金，不接受就退租，還說是因為店面的地段好，夫妻倆才有生意做。雙方因此發生爭執，18日邵女還直接砸店，摔壞飯糰店門口的盆栽、桌椅等物品，樋口先生也在過程中受傷。

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