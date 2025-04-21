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18歲李嫣被疑早熟 承襲母親王菲清冷氣質少女初長成

最近，有網友曬出一張李嫣黑白照，當中她左手拿著一根點燃的香菸，疑似吸菸，引起不少網友熱議。（香港星島日報）最近，有網友曬出一張李嫣黑白照，當中她左手拿著一根點燃的香菸，疑似吸菸，引起不少網友熱議。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕華語歌壇天后王菲與前夫、中國男星李亞鵬育有18歲愛女李嫣，李嫣越大越漂亮，同時也是品學兼優好學生，成功考取英國倫敦大學，王菲更多次被目擊帶女兒現身機場，被指是為了安排李嫣升學及安頓她在英倫生活。

最近，有歌迷曬出一張李嫣黑白照，照片中她左手拿著一根點燃的香菸，被疑正在抽菸，引起不少熱議。

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港媒報導，日前有網友公開李嫣照片留言：「時間真快，王菲女兒李嫣都吸菸了。」照片中可見李嫣紮起馬尾，身穿黑色短袖便裝，坐在河邊並左手拿著菸姿態十分自然，但不知當時是否吸食，還是僅是拍照當道具。

18歲李嫣被疑早熟 承襲母親王菲清冷氣質少女初長成王菲在歌壇擁有極高天后地位。（香港星島日報）

照片發文曝光後引來不少網友熱議，紛紛表示李嫣太過早熟，而且吸菸有損星二代形象等，但亦有人為李嫣護航，表示成年人擁有自主選擇權，只要不影響他人無需過度解讀；另外還有人指出李嫣眉眼神似爸爸李亞鵬，而清冷氣質則承襲母親王菲，讚她成長得亭亭玉立。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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