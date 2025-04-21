《罪人》首週吸4560萬美金奪北美票房冠軍 觀眾好評創35年紀錄

〔記者許世穎／綜合報導〕由《黑豹》金獎提名導演萊恩庫格勒推出的全新動作驚悚鉅作《罪人》，找來第五度合作的性感男神麥可B喬丹挑戰1人分飾雙胞胎2角，上週末（4月18至20日）在北美強勢擊敗華納兄弟自家的《MINECRAFT麥塊電影》的激烈競爭，以4560萬美金（約台幣14.82億元）成功登上北美票房冠軍。

《罪人》勇奪北美首週票房冠軍，觀眾評價也獲得超好評。（華納兄弟提供）

《罪人》憑藉極佳評價以及導演庫格勒和麥可的人氣加持，成為繼喬登皮爾執導的2019年電影《我們》之後，原創電影最佳開片成績。在北美以外的國際市場方面，該片也獲得1540萬美金（約台幣5億元）的票房成績，目前全球票房累積為6100萬美金（約台幣19.83億元）。

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觀眾對這部帶有超自然元素的恐怖片反應熱烈，根據CinemaScore的調查，《罪人》獲得恐怖片中罕見的「A」級評分。據華納兄弟官方表示，這是35年來首部獲得「A」評分的恐怖片。此外，電影在爛番茄影評網的影評分數也高達近乎滿分的98%，有望靠口碑延續票房熱潮。

而導演庫格勒出動當今影壇最頂級規格IMAX膠卷攝影機拍攝，讓許多觀眾選擇欣賞IMAX等頂級大銀幕體驗，讓高規影廳或版本的票房占比高達45%，其中IMAX就貢獻了20%。《罪人》全台持續上映中。

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