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（東京直擊）《星戰》與日本文化握手創紀錄！迎50週年下一站再臨洛杉磯

〔記者許世穎／東京報導〕全球《星際大戰》粉絲年度盛會「星戰慶典2025」今年再度移師日本舉行，為期3天的活動於昨（20）日圓滿結束，盧卡斯影業也於最終日宣布，下一屆「星戰慶典」將於2027年4月1日至4日在美國洛杉磯舉行，完美紀念1977年首部《星際大戰》（現已更名《星際大戰四部曲：曙光乍現》）上映50週年的歷史時刻。

今年再度移師日本舉行的「星戰慶典2025」圓滿落幕，並寫下不少紀錄。（盧卡斯影業提供）今年再度移師日本舉行的「星戰慶典2025」圓滿落幕，並寫下不少紀錄。（盧卡斯影業提供）

這是星戰慶典繼2008年後，相隔17年重返日本，今年的東京站不僅是一場破紀錄的盛典、一場屬於全球粉絲的太空嘉年華，也是一場向日本文化深深致敬的回歸之旅。迪士尼亞太區原創內容策略執行副總裁蔡志行接受外媒訪問時坦言，亞太團隊為讓慶典重回日本「做了無數努力」，就是希望全球粉絲能夠體驗這場難得一見、宛如銀河盛會般的狂歡。

蔡志行指出，日本文化對《星際大戰》的影響不容忽視，從故事敘述、藝術風格到哲學思維，幾乎滲透進系列近50年的發展中。她說道：「絕地武士本就以日本武士為原型，原力精神也深受武士道影響。」這份文化互動不只是靈感來源，更是彼此之間的深層對話與回饋。

為此，2025年的東京場不僅是一次大型國際盛會，更像是《星際大戰》與日本文化的重新握手，包括在慶典期間邀請日本浮世繪藝術家打造專屬日系海報，並特別設置與吉卜力工作室合作的《禪：古古與灰塵精靈》專區，展示創作幕後與概念設計，同步販售的周邊商品更是快速被搶購一空，都顯示星戰迷對於《星際大戰》和日本流行文化的完美融合的極高接受度。

又萌又可愛的古古堪稱是本屆「星戰慶典」人氣角色，周邊賣得嚇嚇叫。（盧卡斯影業提供）又萌又可愛的古古堪稱是本屆「星戰慶典」人氣角色，周邊賣得嚇嚇叫。（盧卡斯影業提供）

此次東京站為史上第2次在亞洲舉辦的星戰慶典，不僅快速完售，更吸引超過10萬5000名粉絲參與，較2023年上一屆倫敦場成長了8%，成為歷年來售票速度最快、規模最大的慶典。盧卡斯影業也提到，共有來自125個國家的觀眾參與，幾乎是上屆的兩倍；其中47%來自日本，另有31%遠從美國飛抵東京，足見星戰魅力無遠弗屆。

慶典的整體活動橫跨三大主舞台，官方節目時數超過26小時，另加上約100小時的粉絲座談、播客與社群活動，更有許多重磅驚喜連番登場，包括首日萊恩葛斯林與導演薛恩李維突襲亮相，正式宣布將聯手推出新作《STAR WARS: STARFIGHTER》。

萊恩葛斯林（右）與導演薛恩李維突襲亮相「星戰慶典2025」，正式宣布合作計畫。（盧卡斯影業提供）萊恩葛斯林（右）與導演薛恩李維突襲亮相「星戰慶典2025」，正式宣布合作計畫。（盧卡斯影業提供）

還有導演強法洛搭檔老戰友戴夫費羅尼，攜手佩德羅帕斯卡與新加入星戰宇宙的雪歌妮薇佛，共同揭曉電影《曼達洛人與古古》首支電影片段；影集《安道爾》節目總監東尼吉洛伊率領主要演員迪耶哥路那、安卓亞霍娜等人，搶先播映第二季首集。

而最大驚喜莫過於海登克里斯坦森驚喜現身《亞蘇卡》座談會，親自宣布他將再度以安納金天行者之姿，回歸影集第二季，幾乎引爆全場尖叫、淚灑銀河。更別提海登本人的簽名及拍照會一票難求還加場，別忘了，他還是此次拍照會售價最高的明星。

在東京舉行的「星戰慶典2025」成為歷年來銷售速度最快、規模最大的慶典。（盧卡斯影業提供）在東京舉行的「星戰慶典2025」成為歷年來銷售速度最快、規模最大的慶典。（盧卡斯影業提供）

活動結束後，盧卡斯影業也發出官方聲明表示：「這不僅是一場粉絲慶典，而是一次世代間的傳承。我們感謝東京給予如此溫暖的擁抱，也期待將這份銀河的精神延續至2027年洛杉磯。」更特別提到亞洲地區粉絲的熱情支持與文化貢獻，將成為未來創作的重要靈感來源。

下一屆「星戰慶典2027」，隨著首部《星際大戰》電影問世滿50週年，將回到美國洛杉磯會議中心舉行，當地首度舉行星戰慶典是在2007年的第4屆，當時正值《星際大戰》30週年，如今再度回歸，無疑承載更大的象徵意義。

星戰粉在星戰慶典期間有很多具有儀式感的扮裝，甚至不少人認識志同道合的新朋友。（記者許世穎攝）星戰粉在星戰慶典期間有很多具有儀式感的扮裝，甚至不少人認識志同道合的新朋友。（記者許世穎攝）

從懷舊回顧到劃時代創新，下一屆慶典將不只慶祝過去，也再次展望未來，無論是從1977年便追隨星際征途的鐵粉，或是因為新系列甚至影集而入坑的新世代粉絲，2027年洛杉磯站，都勢必成為《星際大戰》史上最盛大的一刻，畢竟那個「很久以前，在一個遙遠的銀河系…」發生的故事，即將走過50個年頭，對於所有粉絲來說，無疑就是「我輩之道」。

盧卡斯影業總裁凱薩琳甘迺迪（左三起）、導演東尼吉洛伊、迪耶哥路那、導演薛恩李維、萊恩葛斯林、雪歌妮薇佛、佩德羅帕斯卡、導演強法洛、羅莎瑞道森、海登克里斯坦森、創意長戴夫費羅尼與「星戰」帝國風暴兵，一同在東京極具意義的增上寺前合影。（盧卡斯影業提供）盧卡斯影業總裁凱薩琳甘迺迪（左三起）、導演東尼吉洛伊、迪耶哥路那、導演薛恩李維、萊恩葛斯林、雪歌妮薇佛、佩德羅帕斯卡、導演強法洛、羅莎瑞道森、海登克里斯坦森、創意長戴夫費羅尼與「星戰」帝國風暴兵，一同在東京極具意義的增上寺前合影。（盧卡斯影業提供）

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