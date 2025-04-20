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雙不倫YouTuber女主角Yuma 新片上架全程不露臉

知名YouTuber前夫妻檔Ryu（左）與Yuma。（翻攝自IG）知名YouTuber前夫妻檔Ryu（左）與Yuma。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕YouTuber頻道上以夫妻檔姿態出現的「RYUuu RV／學日文看日本」捧紅了Ryu與Yuma（本名：大江友麻），沒想到之後卻爆出雙不倫，現在男主角Ryu已經認愛中國女畫家；女主角Yuma則另開新頻道，今（20）上架新片，不過Yuma全程都沒有露臉。

Yuma開設的新頻道「yuma／日本人的日常」主打生活類影片，新片當中Yuma全程沒有露臉。（翻攝自YouTube）Yuma開設的新頻道「yuma／日本人的日常」主打生活類影片，新片當中Yuma全程沒有露臉。（翻攝自YouTube）

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Yuma開設的新頻道「yuma／日本人的日常」主打生活類影片，先前上架的第一支影片觀看超過12萬人次，今天曝光第二支影片「搬家後的日常」，主要內容為分享移居北海道的生活紀錄，裡頭還拍了Yuma手作蛋沙拉三明治、奶油義大利麵、豬肉烏龍麵等家常料理。除了烹飪之外，Yuma也分享了照顧寵物兔「Ruri醬」的紀錄，影片全長14分鐘，她全程都沒有入鏡、沒有露正面、沒有發出聲音。

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