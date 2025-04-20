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韓鐵肺歌后「婚禮照」流出！3對韓星佳偶今結婚

韓鐵肺歌后「婚禮照」流出！3對韓星佳偶今結婚

〔記者鍾志均／綜合報導〕今（20）是超級好日子！韓國「鐵肺歌后」Ailee李藝真和《單身即地獄》崔時訓下午在首爾江南區辦婚禮，有趣的是，包括混聲樂團高耀太成員金鍾旼、54歲的諧星沈賢燮也都在今天結婚，看來是個演藝圈的「黃道吉日」。

Ailee和崔時訓因朋友介紹相識，交往約1年後，去年5月決定約好共度一生；韓媒報導，在婚禮後，兩人將前往杜拜、馬爾地夫進行為期10天的蜜月旅行，令粉絲相當羨慕。

崔時訓（左）、Ailee今結婚。（翻攝自X）崔時訓（左）、Ailee今結婚。（翻攝自X）

據報導，婚禮由YT「피식대학Psick Univ」團隊擔任主持，舉辦一場有趣的婚禮，並邀來歌手白智英、嘻哈團體MIGHTY MOUTH等人演出，婚禮歌曲陣容完全不輸演唱會；運動員孫妍在則在IG限動曬出婚禮現場照，只見兩人甜蜜牽手，吸引眾人目光

此外，45歲的金鍾旼和小11歲企業家結婚，司儀邀請劉在錫、曹世鎬和文世潤3人，規模不小，蜜月旅行則計畫去法國南部；54歲的沈賢燮與小11歲的女友鄭英琳結婚，消息曝光後，吸引網友湧入社群獻上祝福。

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