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尹汝貞「婚姻不幸」卻獲讚美！韓媒：真正的女演員和母親

韓國影后尹汝貞從影將近60年。（歐新社）韓國影后尹汝貞從影將近60年。（歐新社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影后尹汝貞曾以《夢想之地》榮獲奧斯卡最佳女配角獎，她近日為宣傳電影《囍宴》，對外媒公開大兒子是同性戀，此舉引來韓媒關注，形容她雖然婚姻不幸，卻是這時代真正的女演員和母親，對她的直言不諱感到佩服。

相關新聞：尹汝貞首公開「長子是同性戀」 霸氣告白：我更愛女婿

尹汝貞從影將近60年，1974年與歌手趙英男結婚後移居美國，並育有二子，豈料因趙英男外遇，導致家庭破裂，但尹汝貞持續用愛灌溉她的孩子，甚至接受長子與眾不同的性取向。

身為在保守的韓國，要出櫃絕非易事，韓媒讚嘆尹汝貞並非以演員身分，而是以母親的身分擁抱自己的兒子，又說「本來可以保守一生的秘密，但在接受訪問時，就這樣輕而易舉地透露私事。」

尹汝貞（中）在《囍宴》飾演韓基燦（左）的奶奶。（UIP提供）尹汝貞（中）在《囍宴》飾演韓基燦（左）的奶奶。（UIP提供）

《囍宴》改編自李安1993年經典作品《喜宴》，劇情圍繞一對同性情侶為解決現實困境，突發奇想計畫假結婚，進而引發一連串有趣插曲，尹汝貞飾演同志孫子的奶奶，登場後逐漸扭轉全局；《囍宴》5月9日在台上映。

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