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娛樂 最新消息

尹汝貞首公開「長子是同性戀」 霸氣告白：我更愛女婿

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕尹汝貞是南韓首位獲得奧斯卡最佳女配角的演員，後來她將事業重心移往歐美，近期接演好萊塢新片《囍宴》，改編自李安導演1993年同名電影。值得一提的是，她為了宣傳該電影受訪時，首度公開長子是同性戀一事，且早在2000年就出櫃了

尹汝貞是南韓首位獲得奧斯卡最佳女配角的演員。（美聯社）尹汝貞是南韓首位獲得奧斯卡最佳女配角的演員。（美聯社）

韓裔導演安德魯安執導新片《囍宴》，改編自台灣導演李安1993年獲柏林影展金熊獎及金馬獎最佳劇情片的同名經典電影，內容描繪一群彼此選擇為家人的朋友，如何在家庭期待、酷兒身分與文化認同的衝突中，經歷各種意外與感動，先前在日舞影展首映後就大獲好評。

值得關注的是，尹汝貞近日為了宣傳該片，接受媒體訪問時坦言，戲裡有不少台詞來自她的現實生活經驗，並首度公開長子的同志身分，「我的長子2000年出櫃，當紐約的同性結婚合法化（2011年合法）時，我在當地為他舉辦了婚禮」，她也開玩笑說，「比起我兒子，現在我更愛女婿！」

尹汝貞（中）在《囍宴》飾演韓基燦（左）的奶奶，堅持他和凱莉瑪麗陳必須舉行婚禮。（UIP提供）尹汝貞（中）在《囍宴》飾演韓基燦（左）的奶奶，堅持他和凱莉瑪麗陳必須舉行婚禮。（UIP提供）

不過，尹汝貞坦言，韓國是一個保守的國家，完全不開放，所以這個角色對她而言，具有相當的意義，「（兒子是同性戀者）在韓國至今是個秘密，所以那個時候我們是全家來到紐約參加婚禮，我也不知道故鄉（韓國）的人現在會是怎樣的反應，搞不好他們會朝我丟書吧！」

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