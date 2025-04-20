被父親棄養！姨母兼三份工撫養長大 琳娜16歲北漂圓歌手夢

琳娜母親節前夕推出台語單曲。（日天昊娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕阿美族歌手琳娜國小二年級在作文寫下「以後要當歌手」，10歲開始參加歌唱比賽，16歲獨自北上工作，當過駐唱歌手，也因為各大電視台的歌唱選秀節目而嶄露頭角。琳娜在母親節前夕推出全新台語單曲《阿母的青春》，這首歌曲獻給養育自己長大的姨母，也獻給所有為家庭付出的母親。

琳娜16歲北漂當歌手。（日天昊娛樂提供）

歌曲背後有著令人感動的故事，琳娜與姊姊從小被父親棄養，由親生母親交由姨母撫養長大。姨父早逝，姨母自己有五名子女，一家九口的重擔全壓在她一人肩上。她白天身兼三份工作，晚上還帶著孩子們一起做資源回收，只為貼補家用。雖然生活艱辛，但她從未偏心，對所有孩子都同樣用心照顧、無微不至。對琳娜來說，姨母不只是琳娜心中的「媽媽」，更是她人生最堅強的依靠。

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金曲製作人阿樂老師聽聞琳娜的身世與故事後，深受感動，特別邀請新銳創作人辛利恩為她量身打造台語單曲《阿母的青春》。歌曲以細膩詞曲描繪母親從少女時代到為家庭奉獻青春的生命歷程，將琳娜極富情感的聲線發揮得淋漓盡致，也唱出了琳娜對姨母滿滿的感恩與愛。

琳娜被姨母養育長大。（日天昊娛樂提供）

琳娜邀請姨母一起入鏡拍攝MV，除了符合歌曲的意義，也是屬於母女倆的特別紀念，拍攝期間姨母正經歷長子病逝的人生重大變故，但堅持如期完成拍攝，展現出母親對孩子夢想最直接的的支持。琳娜在鏡頭前深情喊出：「媽媽，我愛您。」讓人感動。

琳娜邀姨母入鏡。（日天昊娛樂提供）

《阿母的青春》封面以柔和粉嫩色調設計，展現女性堅韌與溫柔並存的力量。琳娜表示：「這首歌是寫給我媽媽的，也寫給所有曾為家庭奉獻青春的女性。我希望大家能記住她們年輕時的模樣與夢想，那是我們應該珍惜並傳承的力量。」

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