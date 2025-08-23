（直擊）《鬼滅之刃》炭治郎、富岡義勇掀暴動！千人擠爆信義區：歡迎來台灣

《鬼滅之刃》「竈門炭治郎」聲優花江夏樹、「水柱富岡義勇」櫻井孝宏今在微風南山旁舉行紅毯見面會。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台上映兩週票房將破5億，「竈門炭治郎」聲優花江夏樹、「水柱富岡義勇」櫻井孝宏今天（23日）在微風南山旁舉行紅毯見面會，吸引破千人擠爆信義區，更對兩人大喊「歡迎來台灣」，現場氣氛十分火熱。

《鬼滅之刃》花江夏樹穿著代表炭治郎的綠色，櫻井孝宏則是穿上富岡義勇的藍色。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》花江夏樹、櫻井孝宏來台會粉。（記者胡舜翔攝）

適逢鬼月，兩位鬼殺隊成員特別來台，他們分別以中文自我介紹，並在現場重現經典台詞，掀起驚人歡呼聲。花江夏樹是第二次來到台灣，很開心受到大家熱烈的歡迎，感覺更加喜歡台灣了，更大讚台灣粉絲的歡呼聲大到有可以去殺鬼的氣勢了。櫻井孝宏被粉絲戲稱為「考哥」，在台灣人氣超高，他同樣很高興見到大家，「夏天雖然很熱，不過大家的熱情可不輸呢。」

《鬼滅之刃》花江夏樹笑說想要一一擁抱粉絲。（記者胡舜翔攝）

花江夏樹、櫻井孝宏重現《鬼滅之刃》劇中台詞。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》動畫6週年，櫻井孝宏覺得6年一轉眼就過去了，一開始沒有想到《鬼滅之刃》會受到這麼大的歡迎，能夠變成這樣重量級的作品都是多虧了大家的支持。花江夏樹則坦言沒想到這會變成一個這麼久的系列，「所以能夠走到今天，《鬼滅之刃》受到這樣的愛戴，我才有機會站上舞台，這個活動是長久以來給我的獎勵吧。」

《鬼滅之刃》櫻井孝宏、花江夏樹受到台灣粉絲熱烈歡迎。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》櫻井孝宏對著粉絲笑，實在太犯規。（記者胡舜翔攝）

炭治郎、富岡義勇在「無限城」中並肩作戰，花江夏樹分享，當初在看漫畫時就很期待動畫會如何呈現這個精彩篇章，「而且炭治郎一開始非常弱，到了無限城篇終於可以跟義勇一起作戰了。」櫻井孝宏則認為，「當炭治郎與反派猗窩座之間有一些揪葛時，義勇都在最近的距離看，所以在這段配音時我都很謹慎、小心處理。」

《鬼滅之刃》花江夏樹親切跟粉絲打招呼。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》粉絲製作應援牌希望獲得花江夏樹的回應。（記者胡舜翔攝）

花江夏樹也透露，每次配音時都特別辛苦，因為炭治郎總是要對上特別強的鬼，但對手又會一次比一次強，所以每次配音都是竭盡全力，笑著摸摸肚子：「錄完炭治郎的部分，肚子都會餓！」

花江夏樹現場大喊《鬼滅之刃》炭治郎的「火之神神樂」。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》櫻井孝宏特別跟遠方的粉絲打招呼。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》櫻井孝宏走上紅毯，十分帥氣。（記者胡舜翔攝）

櫻井孝宏則是提到富岡義勇的好搭檔「蟲柱 胡蝶忍」，他認為這是這次電影的看點，「一定要提到胡蝶忍，在這篇無限城有非常精彩場面，這次柱都集結闖進無限城，每個人都是帶著複雜的情緒闖入，我希望大家可以好好關注每一位柱，找出最喜歡的那一位。」

《鬼滅之刃》粉絲帶來許多應援周邊力挺花江夏樹、櫻井孝宏。（記者胡舜翔攝）

最後，櫻井孝宏、花江夏樹感謝粉絲的支持，鼓勵大家多進戲院多刷幾次，每次都會有新的發現。花江夏樹90度鞠躬，希望台灣的大家可以繼續支持《鬼滅之刃》，「今天開心到我想要一個一個人給出大大的擁抱，但天氣很熱先不要。」活動尾聲依然逗樂眾人。

《鬼滅之刃》女粉絲打扮成炭治郎，又手握炭治郎娃娃。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》粉絲舉牌應援櫻井孝宏聲演的富岡義勇。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》粉絲用心打扮。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》粉絲打扮成香奈乎。（記者胡舜翔攝）

