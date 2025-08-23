晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（直擊）《鬼滅之刃》炭治郎、富岡義勇掀暴動！千人擠爆信義區：歡迎來台灣

《鬼滅之刃》「竈門炭治郎」聲優花江夏樹、「水柱富岡義勇」櫻井孝宏今在微風南山旁舉行紅毯見面會。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》「竈門炭治郎」聲優花江夏樹、「水柱富岡義勇」櫻井孝宏今在微風南山旁舉行紅毯見面會。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台上映兩週票房將破5億，「竈門炭治郎」聲優花江夏樹、「水柱富岡義勇」櫻井孝宏今天（23日）在微風南山旁舉行紅毯見面會，吸引破千人擠爆信義區，更對兩人大喊「歡迎來台灣」，現場氣氛十分火熱。

《鬼滅之刃》花江夏樹穿著代表炭治郎的綠色，櫻井孝宏則是穿上富岡義勇的藍色。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》花江夏樹穿著代表炭治郎的綠色，櫻井孝宏則是穿上富岡義勇的藍色。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》花江夏樹、櫻井孝宏來台會粉。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》花江夏樹、櫻井孝宏來台會粉。（記者胡舜翔攝）

適逢鬼月，兩位鬼殺隊成員特別來台，他們分別以中文自我介紹，並在現場重現經典台詞，掀起驚人歡呼聲。花江夏樹是第二次來到台灣，很開心受到大家熱烈的歡迎，感覺更加喜歡台灣了，更大讚台灣粉絲的歡呼聲大到有可以去殺鬼的氣勢了。櫻井孝宏被粉絲戲稱為「考哥」，在台灣人氣超高，他同樣很高興見到大家，「夏天雖然很熱，不過大家的熱情可不輸呢。」

《鬼滅之刃》花江夏樹笑說想要一一擁抱粉絲。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》花江夏樹笑說想要一一擁抱粉絲。（記者胡舜翔攝）

花江夏樹、櫻井孝宏重現《鬼滅之刃》劇中台詞。（記者胡舜翔攝）花江夏樹、櫻井孝宏重現《鬼滅之刃》劇中台詞。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》動畫6週年，櫻井孝宏覺得6年一轉眼就過去了，一開始沒有想到《鬼滅之刃》會受到這麼大的歡迎，能夠變成這樣重量級的作品都是多虧了大家的支持。花江夏樹則坦言沒想到這會變成一個這麼久的系列，「所以能夠走到今天，《鬼滅之刃》受到這樣的愛戴，我才有機會站上舞台，這個活動是長久以來給我的獎勵吧。」

《鬼滅之刃》櫻井孝宏、花江夏樹受到台灣粉絲熱烈歡迎。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》櫻井孝宏、花江夏樹受到台灣粉絲熱烈歡迎。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》櫻井孝宏對著粉絲笑，實在太犯規。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》櫻井孝宏對著粉絲笑，實在太犯規。（記者胡舜翔攝）

炭治郎、富岡義勇在「無限城」中並肩作戰，花江夏樹分享，當初在看漫畫時就很期待動畫會如何呈現這個精彩篇章，「而且炭治郎一開始非常弱，到了無限城篇終於可以跟義勇一起作戰了。」櫻井孝宏則認為，「當炭治郎與反派猗窩座之間有一些揪葛時，義勇都在最近的距離看，所以在這段配音時我都很謹慎、小心處理。」

《鬼滅之刃》花江夏樹親切跟粉絲打招呼。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》花江夏樹親切跟粉絲打招呼。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》粉絲製作應援牌希望獲得花江夏樹的回應。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》粉絲製作應援牌希望獲得花江夏樹的回應。（記者胡舜翔攝）

花江夏樹也透露，每次配音時都特別辛苦，因為炭治郎總是要對上特別強的鬼，但對手又會一次比一次強，所以每次配音都是竭盡全力，笑著摸摸肚子：「錄完炭治郎的部分，肚子都會餓！」

花江夏樹現場大喊《鬼滅之刃》炭治郎的「火之神神樂」。（記者胡舜翔攝）花江夏樹現場大喊《鬼滅之刃》炭治郎的「火之神神樂」。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》櫻井孝宏特別跟遠方的粉絲打招呼。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》櫻井孝宏特別跟遠方的粉絲打招呼。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》櫻井孝宏走上紅毯，十分帥氣。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》櫻井孝宏走上紅毯，十分帥氣。（記者胡舜翔攝）

櫻井孝宏則是提到富岡義勇的好搭檔「蟲柱 胡蝶忍」，他認為這是這次電影的看點，「一定要提到胡蝶忍，在這篇無限城有非常精彩場面，這次柱都集結闖進無限城，每個人都是帶著複雜的情緒闖入，我希望大家可以好好關注每一位柱，找出最喜歡的那一位。」

《鬼滅之刃》粉絲帶來許多應援周邊力挺花江夏樹、櫻井孝宏。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》粉絲帶來許多應援周邊力挺花江夏樹、櫻井孝宏。（記者胡舜翔攝）

最後，櫻井孝宏、花江夏樹感謝粉絲的支持，鼓勵大家多進戲院多刷幾次，每次都會有新的發現。花江夏樹90度鞠躬，希望台灣的大家可以繼續支持《鬼滅之刃》，「今天開心到我想要一個一個人給出大大的擁抱，但天氣很熱先不要。」活動尾聲依然逗樂眾人。

《鬼滅之刃》女粉絲打扮成炭治郎，又手握炭治郎娃娃。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》女粉絲打扮成炭治郎，又手握炭治郎娃娃。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》粉絲舉牌應援櫻井孝宏聲演的富岡義勇。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》粉絲舉牌應援櫻井孝宏聲演的富岡義勇。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》粉絲用心打扮。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》粉絲用心打扮。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》粉絲打扮成香奈乎。（記者胡舜翔攝）《鬼滅之刃》粉絲打扮成香奈乎。（記者胡舜翔攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中