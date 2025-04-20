李多慧媽媽照片曝光 超高顏值原來是遺傳

在台灣人氣超高的韓籍啦啦隊女神李多慧。（本報資料照，記者林正堃攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在台灣人氣超高的韓籍啦啦隊女神李多慧，目前是味全龍啦啦隊「小龍女」隊長，來台灣發展已經2年的她不但努力學習中文，而且就算人在韓國遇見台灣粉絲也是超級寵粉。近日李多慧趁著工作空檔回韓國替媽媽慶生，她也把媽媽的照片曝光在社群，粉絲高呼：原來高顏值真的會遺傳。

李多慧的容貌立體，美麗遺傳自母親。（本報資料照，記者陳奕全攝）

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李多慧昨（19）日在限時動態曝光李媽媽手捧著蛋糕的慶生照，特別從台灣趕回韓國的李多慧調皮說，一定要回韓國幫媽媽慶生，因為是「公主的生日」。照片中李多慧的媽媽露出甜美微笑，看起來氣質非常高雅，且李媽媽的五官跟李多慧簡直像複製貼上，都一樣立體、美麗，讓網友笑稱：神基因。

「公主的生日」自然需要禮物，從照片可以看到滿桌的禮物，有國際精品、高價化妝品、保養品，可見全家都非常疼愛李媽媽。

李多慧的媽媽是個凍齡美魔女，李多慧長相跟媽媽非常神似。（翻攝自IG）

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