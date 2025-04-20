德藝人賀少俠怒槓「鳳凰男」標籤 爆氣喊話：難道要一個個提告？

德國籍藝人賀少俠近日在節目中表示無法認同有些台灣女生價值觀，引起論戰。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕德國籍藝人賀少俠近日在節目中揭露自己長期受到金錢焦慮症困擾，所以無法認同有些台灣女生將「男生是否願意接送、請客」當作衡量好男人的標準，認為這樣的價值觀缺乏同理心，是被寵壞的行為，此事掀起兩派論戰，而他本人也在Threads親自回應了。

賀少俠當時在節目上分享過去交往時，常安排游泳、海邊散步、或在家煮飯等低消約會，但如果對方嫌棄、要求去高級餐廳，他便會感到委屈，認為自己已經拿出最大的誠意卻仍被嫌棄，直言：「她們在乎的根本不是人，是錢。」

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賀少俠怒槓網友。（翻數自Threads）

有網友質疑賀少俠是「鳳凰男」，靠富家女翻身，對此賀少俠也不忍回擊：「我交往過各行各業的女生，從來不是為了錢。這種說法太荒唐。」此外，他也在Threads上公開喊話，語氣中難掩憤怒與無力，直指八卦文章內容錯誤、不負責任，導致他無端被網友攻擊與誤解，「難道我要一個個提告誹謗嗎？當公眾人物真的很無奈。」他坦言自己也曾想據理力爭，但面對鋪天蓋地的輿論，最終只能選擇沉默，「我沒辦法一輩子管人家在網路上怎麼寫我。你們貼那些錯誤的文章，引起大家來討厭我，真的對你們的人生有幫助嗎？你們是透過別人的痛苦感到快樂嗎？」最後他語帶感傷地說：「己所不欲，勿施於人。」

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