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節目不能講超痛苦！ 他挺林淑芬徵「臭俗啦」諧音梗

節目不能講超痛苦！ 他挺林淑芬徵「臭俗啦」諧音梗林淑芬18日爆怒對黃國昌大吼影音，這２天在網路瘋傳。（翻攝自汪潔民臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨立委林淑芬18日在立院怒嗆民眾黨團總召黃國昌「爭議的事情都不敢講」，斥他「不敢提倒閣你就臭俗辣！沒路用的男人！」時間長37秒影片在網路上瘋傳，政治評論員張益贍則喊出「誠徵『臭俗啦』諧音梗」。

今（20）日中午，張益贍誠在臉書大喊誠徵「臭俗啦」諧音梗，他無奈說：「不然在節目不能講，超痛苦的！」

張益贍發文後，底下釣出一大票網友提供意見「超速啦」、「菜淑娜、「炒熟啦、「吵死啦、「抄輸就拉」，最特別的是有位粉絲留言：「超~速啦！超~速了！」這讓張益贍好嗨秒回覆：「讚讚！」

相關新聞：嗆黃國昌「沒路用的男人」 他愛死民進黨立委林淑芬

林淑芬在立院怒嗆黃國昌影片，2天來在網路瘋傳，事件源起民眾黨18日在立法院提出「不在籍投票的移轉投票」新公投案，全部選舉都適用，由民眾黨立委麥玉珍、劉書彬說明，黃國昌並未上台。對此，林淑芬爆怒對黃國昌大吼：「不敢提倒閣你就俗辣！俗辣！俗辣昌！臭俗辣！」、「還想來新北市選舉，騙肖欸！還叫麥玉珍、劉書彬去講，黃國昌都不敢講，爭議的事情不敢講，躲在女人後面。」

林淑芬接著又繼續罵：「沒路用的男人，沒路用的人黃國昌，一點架勢都沒有，臭俗辣黃國昌！」而黃國昌則冷笑不回應。

相關影片：〈影片取自王定宇臉書，如遭移除敬請見諒〉

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