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娛樂 電視

連靜雯9年翻身內幕曝光 揭密直銷圈真相：放下身段從0開始

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星連靜雯淡出螢光幕前，九年間成功轉型為直銷女王，近日受邀前往新加坡與馬來西亞，擔任地區年會分享嘉賓。雖然行程緊湊，連靜雯仍以滿滿熱情站上舞台，分享自己一路走來的心路歷程，為現場夥伴注入鼓舞力量。

連靜雯受邀到新加坡擔任分享嘉賓。（梓軒工作室提供）連靜雯受邀到新加坡擔任分享嘉賓。（梓軒工作室提供）

連靜雯表示，許多家庭主婦、上班族透過直銷與社群經營翻轉人生，「從手心向上變成手心向下，改變的不只是生活，而是整個生命狀態。」她坦言外界常以為明星更容易成功，但其實要面對更多質疑與挑戰，「有人接近我只是為了合照，並不是真的想了解產品，我也曾經猶豫、掙扎，最後選擇歸零學習，從基礎做起。」

她回憶初期經常一人扛著物品南北奔波、拜訪客戶，忙到深夜仍不喊累，靠的就是「堅持信念、持續前進」的決心。如今小有成績的她，希望把自己的經歷分享給更多人，成為他們繼續前進的力量。

連靜雯受邀到新加坡擔任分享嘉賓。（梓軒工作室提供）連靜雯受邀到新加坡擔任分享嘉賓。（梓軒工作室提供）

儘管行程滿檔，連靜雯仍抓住零碎時光親身體驗當地文化與美食。她特別分享了夜晚衝去品嚐道地肉骨茶與椰子水的經歷：「真的非常好吃，跟我以往吃過的肉骨茶都不一樣。椰子水清甜解膩，讓人念念不忘。」另外，她也嘗試了米其林一星的海南雞飯，直呼：「我其實出國不愛吃高檔料理，更愛這種地道的人情味。」但可惜行程滿檔，沒有時間再去其他知名景點走走。

賈靜雯淡出演藝圈晉身直銷女王。（梓軒工作室提供）賈靜雯淡出演藝圈晉身直銷女王。（梓軒工作室提供）

她透露，這趟旅程雖非首次造訪新加坡，但這次更不一樣，希望藉由自己的故事，鼓勵仍在低谷奮鬥的夥伴們，不要放棄，因為只要堅持，終將活出屬於自己的人生高光時刻。相關幕後花絮與年會旅程，也將於本週日晚上八點，在她的YouTube頻道首播。

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