樂天女孩變身空姐！排毒手法全說了 「全身濕透」畫面超香

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿「環遊世界」主題趴19日熱鬧登場，樂天女孩們驚喜變身空姐，穿上制服大跳開場舞蹈，帶領全場球迷「一起飛」，將桃園球場打造成最熱情的機場登機門！

河智媛舉手投足自帶韓系氣質，在球場大展舞技魅力滿分。（樂天桃猿提供）

由韓籍新成員河智媛領軍，全體女孩在球場中央大展舞技，現場粉絲手機拍不停，紛紛捕捉女孩們的高顏值與高能量。即使氣溫飆高、體感逼近32度，女孩們仍敬業投入、活力全開，展現專業表現力。

請繼續往下閱讀...

樂天女孩們驚喜變身空姐。（樂天桃猿提供）

筠熹（左）、琳妲在休息室分享滿身汗水的應援經歷。（樂天桃猿提供）

應援結束後，琳妲與筠熹在休息室分享滿身汗水的應援經歷，笑說制服幾乎濕透。琳妲打趣表示：「如果想減肥或想排毒，真的要常來桃園球場！」還分享自己的防暑法寶是手持電風扇與涼感噴霧；筠熹則提醒：「記得瘋狂補充水分，才能撐過全場！」

琳妲笑說桃園球場堪比排毒聖地，應援完立刻爆吃。（樂天桃猿提供）

說到空姐造型，琳妲笑說：「當然想過當空姐，可以一直出國旅遊啊！但我英文太爛，直接放棄。」筠熹也透露自己曾有空姐夢，無奈因身高未達標未能實現，「不過我以前是英文系的啦，但現在英文早就忘光了哈哈！」

筠熹笑稱空姐夢曾因身高作罷。（樂天桃猿提供）

至於應援後的補給祕訣，琳妲表示比賽期間幾乎不敢進食，「怕跳舞會吐，都是結束後才大吃特吃。」筠熹則笑說最愛應援後與姊妹們一起吃麻辣鍋補充體力。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法