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娛樂 最新消息

孫生再爆伸狼爪！被控摸女模下體 曬聊天紀錄對質

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生日前捲入性騷風波，過往黑料也被逐一爆料，所屬團體「反骨男孩」決定切割解約，事業大受打擊。沒想到一波未平，一波又起，昨（19日）又有一名外拍女模指控孫生，不僅打她屁股，還隔著褲子摸下體，更誇張的是，女方控訴：「我未成年時就被約過！」

網紅零壹控訴孫生（左）昔日對她性騷。（翻攝自IG）網紅零壹控訴孫生（左）昔日對她性騷。（翻攝自IG）

外拍模特兒零壹昨天在Threads上指控，孫生過去不僅曾打她屁股，還趁拍片休息時，在工作室摸下體，嚇得自己躲進廁所，甚至在未成年時，被對方邀約，直至今日才說出來，是因為對方是網紅，應該要愛惜羽毛。

豈料，該爆料貼文釣出孫生本人回應，曬出兩人聊天紀錄截圖並直言：「妳如果這麼反感我，我想妳不會這樣一直密我。 我甚至都沒怎麼回，可能我之前太忙沒回到抱歉，之前活動上遇到好幾次，妳還這麼熱情跟我打招呼，我現在不想任何吵架，我真的累了，感恩。」

孫生留言反擊零壹的指控。（翻攝自Threads）孫生留言反擊零壹的指控。（翻攝自Threads）

對此，零壹表示，確實私下有跟對方聊天，但是一開始的內容很正常，且覺得能跟小時候欣賞的人聊天很有趣，直到2019年7月11日，孫生約自己到他家才覺得怪怪的，後面聊天內容也轉為保守。針對孫生PO出的對話截圖，零壹解釋，2024年2月1日開始聊的就是工作的事，「我以為他公私分明所以答應拍攝。」

零壹還原兩人聊天時間序。（翻攝自Threads）零壹還原兩人聊天時間序。（翻攝自Threads）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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