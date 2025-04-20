林青霞被野生捕獲 重現東方不敗女皇氣場

林青霞（紅圈處穿紅衣者）前天在香港中環被影迷野生捕獲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕70歲資深女星林青霞淡出幕前多年，美人風采一直在影迷心中永恆不滅，去年更獲第60屆金馬獎頒發終身成就獎，保養得宜狀態維持非常好。

18日有香港影迷曬出一張在中環巧遇林青霞照片，當天她身穿紅色連身晚禮服，整個人看起來仙氣飄飄又散發女皇氣場，甚至有當年飾演「東方不敗」味道。

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「大美人」林青霞息影多年，一舉一動仍受影迷關注。（香港星島日報）

這名驚見林青霞的影迷留言：「誰這麼好命，在香港偶遇林青霞，都說香港逛街很容易遇到明星，可沒想到的是竟然遇到這麼大的明星，撞見她在試衣服......一身紅裙，彷彿看見電影裡那個東方不敗本尊，真人身材纖薄挺拔，素顏皮膚仍在發光，誰信這是70歲的人，舉手投足都優雅到不行！」

她去年獲第60屆金馬獎頒發終身成就獎。（香港星島日報）

粉絲最後說，林青霞和店員說話時聲音輕輕柔柔的，怪不得大家都說她從頭美到腳趾，「光看到她，真的美的不像話，太值得了。」

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